Communauté islamique de la Tidjania du Burkina Faso: le nouveau président, El hadj Saïd Kadré Sawadogo installé

Le Khalife général de la Tidjania au plan international, Cheikh Sidi Ali Bel Arabi a présidé la cérémonie d’installation du nouveau président de la Tidjania du Burkina Faso, dimanche 4 mai 2025 à Ouagadougou.

La Communauté islamique de la Tidjania du Burkina Faso (CITBF) a un nouveau prési- dent depuis décembre 2024. Afin de permettre au prési- dent et à son bureau exécutif national d’entrer pleinement dans leurs fonctions, une cérémonie d’installation a été organisée. Elle a été présidée par le Khalife général de la Tidjania au plan interna- tional, Cheikh Sidi Ali Bel Arabi venu de l’Algérie.

C’était dans la matinée du dimanche 4 mai 2025 au palais des Sports de Ouaga 2000 sous le patronage du ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo et de la présence de ses homologues ministres de la Sécurité, celui de l’Economie et du président du Conseil national de sécurité d’Etat, ex-ANR.

Après des prières d’invocation, des douas et louanges à Allah, le Khalife général de la Tidjania au plan international, Cheikh Sidi Ali Bel Arabi a installé le nouveau président de la communauté Islamique de la Tidjania du Burkina Faso (CITBF) dans ses fonctions. Il lui a souhaité une bonne et fructueuse mission tout en implorant la miséricorde d’Allah.

Le tout nouveau président de la communauté Islamique de la Tidjania du Burkina Faso(CITBF), El hadj Saïd Kadré Sawadogo, après avoir été revêtu de ses ordres sacrés a pris la parole pour remercier les dignitaires. « Je remercie le grand Khalife qui a bien voulu présider cette cérémonie et nous déverser de grâces nécessaires pour la mission. J’exprime ma considération à toutes les délégations musulmanes venues de différents pays du monde entier pour mon installation », a-t-il dit.

Promouvoir la paix et la cohésion sociale

Au gouvernement du Burkina Faso, il a exprimé sa gratitude pour leur présence. A l’occasion, au nom de la CITBF, il a remis un chèque de 25 mil- lions FCFA aux autorités du Burkina Faso pour sa contribution au Fonds de soutien patriotique et un don de vivre d’une valeur de 2 500 000 FCFA au profit des personnes déplacées internes. Le guide spirituel Cheikh Sidi Mo- hamed Maïga II a souligné que l’ancien président a joué pleinement son rôle et a trouvé nécessaire de passer le flambeau à une autre personne. A cela, il a été jugé bon de nommer un nouveau président pour lui succéder.

« Nous sommes tous contents, satisfaits de l’installation du nouveau président et nous implorons Allah de le guider », s’est-il exprimé. Il a indiqué avoir sa confiance totale dans la gouvernance, car c’est une personne très dynamique et à la forte conviction dans l’Islam et dans la confrérie tidjania. « Donc je pense que nous n’avons pas eu tort de le choisir. C’est un homme de parole, digne de respect », a-t-il conclu.

Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo a, au nom du Président du Faso, félicité le nouveau président et remercié les différentes délégations pour leur présence au Burkina Faso. Il lui a souhaité un fructueux mandat dans la promotion de la paix, du vivre-ensemble et de la cohésion sociale.

Il a exprimé la reconnaissance du gouvernement pour les dons au Fonds de soutien patriotique et aux personnes dé- placées internes. Le Burkinabè Cheikh Souleymane Soré vivant au Nigeria a confié que la cérémonie a eu une grande importance, car elle a connu la présence de plusieurs cheikhs du monde entier, venus assister à la cérémonie d’installation, prier et implorer Dieu pour la paix au Faso.

Gbetcheni Constantin Bertrand KAMBIRE (Collaborateur)