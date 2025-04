Commune rurale de Komsilga: le curage du barrage de Boulbi officiellement lancé

Le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a officiellement lancé le curage du barrage de Boulbi, mardi 8 avril 2025, dans la commune rurale de Komsilga, dans la région du Centre.

Le barrage de Boulbi, dans la commune rurale de Komsilga, dans la région du Centre, a vu les travaux de son curage démarrer, mardi 8 avril 2025 et ce, jusqu’à la fin du mois de mai prochain. Par un coup de bulldozer de la Société nationale de l’aménagement des terres

et de l’équipement rural (SONATER), le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le commandant Ismaël Sombié, a officiellement lancé lesdits travaux.

D’entrée de jeu, il a rendu un hommage « très appuyé » au Président du Faso, le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré qui, selon lui, a une vision très claire du monde rural et de son développement. « C’est dans cette vision que s’inscrivent les actions conjointes de l’Office national des barrages et des aménagements hydroagricoles (ONBAH) et de la SONATER. Ces actions ont débuté par la remise d’engins et de moyens pour la mobilisation d’eau et la production au profit des populations », a-t-il indiqué.

Le ministre d’Etat chargé de l’Agriculture a exprimé sa satisfaction de lancer officiellement les travaux de la retenue d’eau de Boulbi vieille de 74 ans. Il s’est dit comblé par la « forte » mobilisation des populations du village de Boulbi et de ses environs qui manifestent visiblement un intérêt pour l’initiative. « Le barrage de Boulbi bénéficie à une population urbaine très importante en termes d’emplois et de productions destinées à la consommation des ménages.

L’eau du barrage permet donc d’abreuver les animaux et d’irriguer un périmètre de 85 hectares (ha). C’est un barrage qui a un caractère assez stratégique au regard de ce que représente la production péri-urbaine dans le cadre de la sécurité alimentaire », a déclaré le commandant Ismaël Sombié.

Mobiliser une quantité suffisante d’eau

Il a fondé l’espoir que le temps qui est imparti à la SONATER va permettre de mobiliser une quantité suffisante d’eau pour les bénéficiaires en intégrant les nouvelles dimensions des travaux. « J’invite les populations à faire preuve de civisme, de bonnes pratiques autour du barrage et de contribution à la réussite des activités qui s’étendent jusqu’au début de la campagne agricole humide », a-t-il lancé.

Le directeur des infrastructures et des aménagements agricoles, Jean Calixte Nikiéma, a expliqué que le curage va concerner environ 25 ha pour mobiliser 100 000 mètres cubes (m3) d’eau. « Les résultats des sondages géotechniques montrent que l’ensablement du barrage va de 0,5 m à 2 m par endroits. Mais, il faut noter qu’on avait prévu un curage prioritaire de 14,25 ha.

Avec les instructions du ministre, nous pourrons aller à 25 ha », a précisé Jean Calixte Nikiéma. Quant au chef de terre de Baskoudré, Tengsoaba Kaongo, il a souligné que le curage du patrimoine hydraulique vient soulager les habitants de Boulbi et de ses environs. Il a été reconnaissant au gouvernement pour cette initiative. « Nous prenons l’engagement de soutenir les activités de curage pour notre bonheur et celui du Burkina Faso en général », a assuré le chef de terre.

Boukary BONKOUNGOU