La compétition des Ecoles de formation pour la relève sportive (EFORS) débutée, le lundi 7 juillet 2025, à Ouahigouya, a connu son apothéose, le samedi 12 juillet 2025, avec la victoire de l’EFORS Kadiogo (1-0) sur l’EFORS Nazinon. A l’occasion, le ministre des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi, Anuuyirtole Roland Somda, a solennellement lancé un appel à contribution volontaire pour la construction, le réaménagement et l’entretien des infrastructures sportives et de loisirs.

Pendant une semaine, plusieurs équipes issues des écoles de formation des 13 régions du

pays ont rivalisé de talents dans sept disciplines que sont le football, le basketball, le Handball, le volleyball, le cyclisme, la lutte et l’athlétisme à Ouahigouya, à l’occasion de la compétition des Ecoles de formation pour la relève sportive (EFORS) 2025. Débuté le 7 juillet dernier, cette VIe édition a pris fin ce samedi 12 juillet par la finale du football INTER-EFORS qui a connu le sacre de l’équipe EFORS Kadiago (1-0) face à celle du Nazinon.

Pour le match de classement, l’EFORS Tannounyan (ex- Cascades) a battu l’EFORS Yaadga aux tirs au but (4-3) après un match nul (1-1) au terme du temps réglementaire.

Au terme de la compétition, le ministre des Sports, de la Jeunesse et l’Emploi, Anuuyirtole Roland Somda, a exprimé sa satisfaction pour l’organisation, pour la mobilisation autour de l’édition et de la qualité des prestations. « Avec les performances enregistrées au

cours de la compétition comme celles de Latif Pasgo et Nassiratou Limbé

en cyclisme homme et dame, nous sommes convaincus que la relève sportive sera une réalité au Burkina Faso », a-t-il signifié. Le ministre Somda a ajouté que six ans après la

création des EFORS, les résultats sont tangibles, tant au niveau national qu’international. Ce qui, de son point de vue, conforte ce choix « stratégique ». « La relève sportive est en marche, conformément aux orientations du camarade Président, le capitaine

Ibrahim Traoré, qui a érigé la promotion de la relève sportive en priorité gouvernementale », a-t-il fait savoir.

Un appel à contribution volontaire

La marraine de la finale en football, Rose Sanou, en son nom propre et au nom du

parrain, El hadj Mahamady Ouédraogo dit Limam, a exprimé toute leur joie pour avoir contribué à la réussite de la compétition dans la cité de Naaba Kango. « Nous sommes des fils de la région. Parrainer et contribuer significativement à la réussite de la compétition est une grande joie pour nous. Nous remercions le gouvernement et le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré pour le choix de la région de Yaadga. La compétition a fait vivre la ville de Ouahigouya pendant une semaine au bonheur de la population », a-t-elle laissé

entendre.

Profitant de l’occasion, le ministre Roland Somda a lancé solennellement une

initiative patriotique, baptisée « l’Appel de Ouahigouya pour nos infrastructures sportives ». Il s’agit d’un appel à contribution volontaire pour la construction, le réaménagement et l’entretien des infrastructures sportives et de loisirs afin de doter le Burkina Faso d’infrastructures sportives aux normes propices à l’expression des talents dans toutes les disciplines. « Cet appel de Ouahigouya est adressé aux filles et fils du pays ainsi

qu’à toutes les forces vives des régions, en vue d’une mobilisation autour de l’aménagement d’infrastructures sportives de qualité pour garantir une relève sportive solide à la base », a souligné Roland Somda.

Bassirou BADINI

bassirouba264@gmail.com