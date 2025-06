Complexe scolaire Bangré Nooma de Pabré: les meilleurs élèves récompensés

Le Complexe scolaire Bangré Nooma, situé dans le village de Sag-Nioniogo, commune rurale de Pabré, a organisé le samedi 31 mai 2025, la cérémonie de clôture de ses activités. A cette occasion, les meilleurs élèves de l’année scolaire ont été récompensés.

Le samedi 31 mai 2025 a marqué la fin des activités académiques au Complexe scolaire Bangré Nooma du village de Sag-Nioniogo. En effet, les responsables ont organisé une cérémonie pour célébrer les résultats obtenus au cours de l’année scolaire 2024-2025 et récompenser les élèves les plus méritants. A travers des prestations en chants, récitations, poésie, ballets et théâtre, les élèves ont manifesté leur joie après neuf mois sur les bancs. Les trois premiers de chaque classe ont été récompensés en fournitures scolaires. Aussi, les meilleurs enseignants et les partenaires de l’établissement ont reçu des attestations de félicitation et de reconnaissance.

S’adressant aux élèves, la fondatrice Madame Haoua Pidault/Traoré a déclaré : « vous avez su faire preuve de curiosité, de persévérance et d’une solidarité admirable. A chaque étape, vous avez grandi, appris, et surtout, vous n’avez jamais cessé de croire en vos capacités ». De son avis, c’est la passion des apprenants pour le savoir qui donne vie à l’école. A l’endroit des enseignants, Mme Pidault a affirmé qu’ils sont les bâtisseurs silencieux de la réussite de l’établissement. « Par votre patience, votre dévouement et votre professionnalisme, vous avez accompagné chacun de nos élèves avec bienveillance et exigence », a-t-elle laissé entendre tout en relevant que toutes les classes ont enregistré un taux de succès de 100%.

Pour le parrain de la cérémonie de clôture, Emmanuel Ilboudo, gestionnaire financier, le complexe scolaire Bangré Nooma est un lieu où l’on grandit en savoir et en humanité. « L’éducation est le socle du tout développement. J’ai été touché par la qualité de l’enseignement au complexe scolaire Bangré Nooma et c’est ce qui m’a motivé à accompagner cette activité », a confié Emmanuel Ilboudo. Il a par ailleurs encouragé les responsables de l’établissements à poursuivre dans cette dynamique pour le bonheur des enfants et de leurs parents.

Enseignant de philosophie au complexe, Paul Tinnéré Sama a indiqué que l’établissement est un cadre idéal pour une éducation de qualité au regard des investissements faits par la fondatrice. « Construire un établissement de ce standing dans une zone rurale, est quelque chose à saluer », a-t-il dit. A ce sujet, la fondatrice a expliqué que cet investissement est lié à son attachement au monde rural.

Le complexe scolaire Bangré Nooma a ouvert ses portes à l’année scolaire 2023-2024. Il comporte une maternelle, les classes de CP1, CP2 et le CE1 pour le primaire, les classes de 6e, 5e, 2nde A et 1er A pour le secondaire. Au cours de ces vacances, l’établissement compte organiser un camp en vue de préparer les élèves pour la prochaine rentrée scolaire. A cette occasion, les participants vont apprendre également divers métiers.

Joseph HARO