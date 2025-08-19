Confédération AES: le Premier ministre en visite d’amitié au Mali

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, est arrivé, ce mardi 19 août 2025 à Bamako, pour une visite d’amitié, à l’invitation de son homologue malien, le général de Division Abdoulaye Maïga. A sa descente d’avion, le chef du gouvernement burkinabè a été accueilli par son homologue malien, entouré de plusieurs membres du gouvernement. Il effectue ce déplacement officiel en compagnie du ministre chargé de la Jeunesse et de l’Emploi, de la ministre déléguée au Budget ainsi que de membres de son cabinet.

Durant son séjour, le Premier ministre prendra part à la célébration du deuxième anniversaire de la Brigade citoyenne du Mali, une organisation initiée par les autorités maliennes pour promouvoir le civisme, l’engagement patriotique et la cohésion sociale. Le programme de la visite prévoit également une audience avec le Président de la Transition et chef de l’Etat du Mali, le général d’Armée Assimi Goïta, ainsi qu’une séance de travail entre les deux délégations. Au-delà du renforcement des relations bilatérales entre Ouaga-dougou et Bamako, ce dépla-cement s’inscrit dans la dynamique de coopération et de solidarité impulsée au sein de la Confédération des Etats du Sahel (AES).

DCRP-Primature