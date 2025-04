Confédération AES : les experts militaires se réunissent à Ouagadougou

Des experts militaires de la Confédération AES sont réunis à Ouagadougou dans la capitale burkinabè, du 8 au 11 avril 2025.

Du 8 au 11 avril 2025, des experts militaires de la Confédération AES sont réunis à Ouagadougou pour discuter de certains points du pilier défense et sécurité de l’AES. Ainsi, les militaires du Burkina, du Mali et du Niger ont évalué les opérations conjointes menées et en cours, et examiné les modalités pratiques de la mise en place de la Force de la Confédération AES, conformément à la volonté et la vision des trois chefs d’Etats.

Etat-major général des armées