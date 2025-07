Confédération des Etats du Sahel: le comité ministériel « développement » en conclave à Niamey

Le ministre délégué auprès du Premier ministre, ministre de l’Economie et des Finances,

chargé du Budget, Mamane Sidi, a présidé, ce lundi 21 juillet 2025, à Niamey au Niger, la

réunion du Comité ministériel « Développement » de la Confédération des Etats du Sahel,

consacrée à l’opérationnalisation des actions prioritaires du pilier « Développement ».

Cette rencontre, qui se tient, du 21 au 25 juillet 2025, à Niamey, réunit plusieurs experts venus du Mali, du Niger et du Burkina Faso, avec à leur tête Bourama Touré, chef de la délégation malienne, et Kalkoumdo Elie, chef de la délégation burkinabè. En ouvrant les travaux, le ministre délégué a rappelé que la réunion s’inscrit pleinement dans le prolongement de la dernière rencontre des ministres chargés de l’Economie et des Finances des Etats membres de l’Alliance des Etats du Sahel (AES), tenue le 25 mai 2025, à Bamako. Il a précisé que des avancées majeures y ont été enregistrées dans le cadre de l’opérationnalisation de la Banque confédérale pour l’investissement et le développement (BCID-AES), et les ministres ont salué la clairvoyance des trois chefs d’Etat dans leur décision d’engager des actions concrètes pour amorcer un développement global au sein

de la Confédération. « Les conclusions de ladite rencontre ont ainsi permis de valider le projet de texte portant création de la BCID-AES, ainsi que la feuille de route afférente à sa mise en œuvre »,

a-t-il souligné.

Mamane Sidi de préciser que cette réunion de Niamey constitue un pas décisif dans la marche inexorable vers la concrétisation d’un instrument de financement au service des priorités régionales. « Elle incarne également l’ambition politique de nos Etats en matière d’autonomie financière, tout en favorisant la mutualisation des ressources pour un développement inclusif, endogène et durable. A cet égard, il convient de nous féliciter des progrès enregistrés depuis la signature à Niamey, le 6 juillet 2024, du Traité portant création de la Confédération des Etats du Sahel », a-t-il soutenu.

Notons que la Banque confédérale pour l’investissement et le développement (BCID-AES) est l’institution financière de développement en cours de mise en place pour soutenir le financement des économies des pays membres de la Confédération, à savoir le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Bras financier de la Confédération, la BCID-AES aura pour mission principale la promotion de l’intégration économique, notamment à travers le financement des infrastructures et des projets prioritaires dans l’espace AES et dans chacun de ses Etats membres, en parfaite cohérence avec les objectifs stratégiques de la Confédération.

Agence nigérienne de presse

La réunion de Niamey s’inscrit pleinement dans le prolongement de la dernière

rencontre des ministres chargés de l’Economie et des Finances des Etats membres

de l’AES, tenue le 25 mai 2025 à Bamako.

