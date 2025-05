Conseil des ministres du mercredi 28 mai 2025

Le Conseil des ministres s’est tenu à Ouagadougou, le mercredi 28 mai 2025, en séance ordinaire, de 09 H 00 mn à 12 H 42 mn, sous la présidence de Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Président du Conseil des ministres. Il a délibéré sur les dossiers inscrits à son ordre du jour, entendu une communication orale, procédé à des nominations et autorisé des missions à l’étranger.

𝐈. 𝐃𝐄𝐋𝐈𝐁𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒

𝐈.𝟏. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐂𝐔𝐑𝐈𝐓𝐄

Le Conseil a adopté un rapport relatif aux projets spécifiques au titre de l’année 2025 du ministère de la Sécurité.

Ces projets spécifiques du ministère de la Sécurité visent à renforcer les capacités opérationnelles des Forces de sécurité intérieure déployées sur toute l’étendue du territoire national.

Ils concernent entre autres, l’acquisition de matériels spécifiques et des effets d’habillement ainsi que l’étude et la mise en place d’un dispositif de vidéo-surveillance incluant un serveur local chiffré.

Le coût global de ces projets spécifiques s’élève à neuf milliards six cent dix-neuf millions cent quatre-vingt-dix-huit mille quatre cent cinquante (9 619 198 450) F CFA TTC.

Le financement est assuré par le budget de l’Etat, exercice 2025.

𝐈.𝟐. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐀𝐅𝐅𝐀𝐈𝐑𝐄𝐒 𝐄𝐓𝐑𝐀𝐍𝐆𝐄𝐑𝐄𝐒, 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐑𝐄𝐆𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄 𝐄𝐓 𝐃𝐄𝐒 𝐁𝐔𝐑𝐊𝐈𝐍𝐀𝐁𝐄 𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐗𝐓𝐄𝐑𝐈𝐄𝐔𝐑

Le Conseil a adopté deux (02) rapports.

𝐋𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 est relatif à une demande d’agrément pour la nomination d’un Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Panama auprès du Burkina Faso.

Le Conseil a marqué son accord pour la nomination de Monsieur Edwin Pitty MADRID, en qualité d’Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire de la République de Panama auprès du Burkina Faso, avec résidence à la Havane (Cuba).

𝐋𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 est relatif à un projet de décret de ratification de deux protocoles portant amendement des articles 50(a) et 56 de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 07 décembre 1944.

Cette convention a fondé l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI) dans le but d’aider les Etats à coopérer et à partager leur espace aérien. Le Burkina Faso est partie prenante de ladite convention depuis le 21 mars 1962.

En dépit du rôle crucial de l’OACI dans le secteur aérien et de l’expérience acquise depuis sa création, elle est confrontée de nos jours à un défi organisationnel susceptible d’entraver sa mission au regard de l’accroissement du nombre d’Etats en son sein, de l’importance accrue du transport aérien et de son caractère stratégique.

Face à cette situation, certains Etats, notamment africains, ont proposé au cours de la 206e session du Conseil de l’OACI, des aménagements structurels visant à prendre en compte l’ensemble des régions du monde. C’est ainsi que sur recommandation du Conseil, l’Assemblée a adopté lors de sa 39e session tenue à Montréal du 27 septembre au 06 octobre 2016, les amendements aux articles 50(a) et 56 de la Convention de Chicago. A travers ces amendements, le nombre de sièges au sein du Conseil de l’OACI doit passer de 36 à 40 et au niveau de la Commission de la navigation aérienne de 19 à 21.

L’adoption de ce décret permet au Burkina Faso de ratifier les protocoles portant amendement des articles 50(a) et 56 de la Convention relative à l’aviation civile internationale.

𝐈.𝟑. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐅𝐎𝐍𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐐𝐔𝐄, 𝐃𝐔 𝐓𝐑𝐀𝐕𝐀𝐈𝐋 𝐄𝐓 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐓𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄

Le Conseil a adopté un décret portant composition, organisation et fonctionnement du Conseil d’administration du secteur ministériel et du Conseil de direction.

La loi n°081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publique d’Etat, en son article 85, renvoie à un texte règlementaire pour définir la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM) et du Conseil de direction.

Ce décret vise l’application de la loi n°081-2015/CNT du 24 novembre 2015 portant statut général de la Fonction publique d’Etat.

L’innovation majeure de ce décret est la révision de la composition des organes pour prendre en compte les réaménagements opérés à travers le décret n°2024-1170/PRES/PM du 04 octobre 2024 portant organisation-type des départements ministériels, qui crée de nouveaux postes et partant, de nouveaux responsables.

L’adoption de ce décret permet de renforcer le dispositif de gestion des structures et des départements ministériels.

𝐈.𝟒. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐓𝐑𝐀𝐍𝐒𝐈𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐃𝐈𝐆𝐈𝐓𝐀𝐋𝐄, 𝐃𝐄𝐒 𝐏𝐎𝐒𝐓𝐄𝐒 𝐄𝐓 𝐃𝐄𝐒 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐄𝐋𝐄𝐂𝐓𝐑𝐎𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄𝐒

Le Conseil a adopté deux (02) rapports.

𝐋𝐞 𝐩𝐫𝐞𝐦𝐢𝐞𝐫 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 est relatif à un projet de loi portant réglementation générale des activités postales au Burkina Faso.

L’ouverture partielle du secteur postal burkinabè intervenue en 2010 a fortement contribué à la dynamisation de ce secteur. Plus d’une décennie après cette réforme, le secteur postal burkinabè reste confronté aux défis du numérique qui nécessite la création de services postaux adaptés.

Les principales innovations de ce projet de loi sont :

– l’élargissement de la notion de service postal aux services électroniques ;

– la suppression des services postaux réservés et la proposition de nouveaux mécanismes de compensation du Service postal universel (SPU) ;

– l’amélioration des conditions d’exercice des opérateurs postaux ;

– la clarification du régime de la responsabilité des opérateurs postaux en faveur du renforcement des droits des usagers ou clients ;

– la clarification de la notion d’opérateur postal et du régime des services postaux ;

– le renforcement des sanctions administratives et pénales.

Le Conseil a marqué son accord pour la transmission dudit projet de loi à l’Assemblée législative de Transition.

𝐋𝐞 𝐬𝐞𝐜𝐨𝐧𝐝 𝐫𝐚𝐩𝐩𝐨𝐫𝐭 est relatif à un projet de décret portant nomination d’un Membre et du Président du Conseil du service universel des communications électroniques (CSU).

L’adoption de ce décret permet la nomination de Monsieur Nongobzanga ZONGO, Mle 75 05 024 A, Ingénieur en télécommunication, Membre et Président du Conseil du service universel des communications électroniques (CSU) pour un premier mandat de trois (03) ans.

𝐈.𝟓. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐅𝐑𝐀𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐔𝐑𝐄𝐒 𝐄𝐓 𝐃𝐔 𝐃𝐄𝐒𝐄𝐍𝐂𝐋𝐀𝐕𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓

Le Conseil a adopté un décret portant modalités de gestion du péage sur les routes bitumées à l’intérieur des limites territoriales du Burkina Faso.

Ce décret est une relecture du décret n°2010-131/PRES/PM/MEF du 25 mars 2010 portant modalités de gestion du péage sur les routes bitumées à l’intérieur des limites territoriales du Burkina Faso.

Les principales innovations de ce décret sont :

– la révision des tarifs du péage pour les véhicules poids lourds en fonction du nombre d’essieux ;

– la redéfinition des catégories de véhicules et engins astreints au péage pour répondre à la modernisation du système de gestion des péages ;

– la prise en compte formelle de la gestion des dommages causés aux installations du péage par les usagers ;

– l’implication du département en charge de la Sécurité, au regard de l’accompagnement des forces de sécurité dans la gestion des péages.

Pour les véhicules légers, les camionnettes, les motocyclettes et tricycles, le tarif reste inchangé.

L’adoption de ce décret permet une amélioration de la gestion du péage, conformément à la loi n°38-2000/AN du 14 décembre 2000 portant institution du péage sur les routes bitumées à l’intérieur des limites territoriales du Burkina Faso.

𝐈.𝟔. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐍𝐒𝐄𝐈𝐆𝐍𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐒𝐄𝐂𝐎𝐍𝐃𝐀𝐈𝐑𝐄 𝐄𝐓 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐍𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐄𝐓 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄

Le Conseil a adopté un rapport relatif aux projets spécifiques au titre de l’année 2025 du ministère de l’Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique.

La création du ministère de l’Enseignement secondaire et de la formation professionnelle et technique a pour objectifs non seulement de moderniser le champ d’action dudit ministère, mais aussi d’inverser la tendance de fréquentation de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels vis-à-vis de l’enseignement général. L’atteinte de ces objectifs passe notamment par la construction et l’équipement d’infrastructures.

Ces projets spécifiques concernent :

– l’équipement et la réhabilitation d’établissements professionnels ;

– l’acquisition de matières d’œuvre pour des établissements professionnels ;

– l’acquisition de diplômes vierges sécurisés et l’équipement d’établissements professionnels.

Le coût global de ces projets spécifiques s’élève à cinq milliards six cent quinze millions sept cent soixante-trois mille cent cinq (5 615 763 105) F CFA.

Le financement est assuré par le budget de l’Etat, exercice 2025.

𝐈.𝟕. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐍𝐒𝐄𝐈𝐆𝐍𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑𝐈𝐄𝐔𝐑, 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐑𝐄𝐂𝐇𝐄𝐑𝐂𝐇𝐄 𝐄𝐓 𝐃𝐄 𝐋’𝐈𝐍𝐍𝐎𝐕𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍

Le Conseil a adopté un rapport relatif aux projets spécifiques au titre de l’année 2025 du ministère de l’Enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation.

Ces projets spécifiques s’inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national d’action de développement de l’enseignement supérieur (PNADES) et concourent à la réalisation des objectifs prioritaires du Plan d’action pour la stabilisation et le développement (PA-SD).

Ces projets spécifiques concernent :

– la réalisation d’infrastructures et la rénovation de bâtiments à Bagrépôle et à l’Université Lédéa Bernard OUEDRAOGO ;

– l’acquisition d’équipements, de fournitures et consommables pour la recherche, les travaux pratiques, la connexion internet et la sécurisation des diplômes dans les Institutions d’enseignement supérieur et de recherche (IESR).

Le coût global de ces projets spécifiques s’élève à un milliard six cent millions six cent soixante et onze mille cinq (1 600 671 005) F CFA.

Le financement est assuré par le budget de l’Etat, exercice 2025.

𝐈.𝟖. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐍𝐕𝐈𝐑𝐎𝐍𝐍𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓, 𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐀𝐔 𝐄𝐓 𝐃𝐄 𝐋’𝐀𝐒𝐒𝐀𝐈𝐍𝐈𝐒𝐒𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓

Le Conseil a adopté un décret portant conditions et modalités d’accès aux ressources génétiques, à leurs dérivés et informations de séquençage numérique, aux connaissances traditionnelles associées ainsi qu’au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation.

Ce décret a pour objectif de mettre en place un cadre juridique et institutionnel afin de mieux encadrer les différents mécanismes d’accès aux ressources génétiques et/ou aux connaissances traditionnelles associées, tout en veillant au partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation. Il vient en application des dispositions du Code forestier et de la loi n°070-2015/CNT du 22 octobre 2015 portant loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique.

L’adoption de ce décret permet au Burkina Faso de protéger son patrimoine génétique et les connaissances traditionnelles associées contre la biopiraterie et de préserver la souveraineté de ses ressources naturelles.

𝐈.𝟗. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐒, 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐉𝐄𝐔𝐍𝐄𝐒𝐒𝐄 𝐄𝐓 𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐌𝐏𝐋𝐎𝐈

Le Conseil a adopté un rapport relatif à un projet spécifique au titre de l’année 2025 du ministère des Sports, de la jeunesse et de l’emploi.

Ce projet spécifique concerne l’acquisition d’un groupe électrogène de 1500 kVA au profit du Stade du 4-août et d’un de 80 kVA au profit du Centre omnisport des Etalons (COMET) pour un montant global de quatre cent un million six cent mille (401 600 000) F CFA TTC.

Le financement est assuré par le budget de l’Etat, exercice 2025.

𝐈𝐈. 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐎𝐑𝐀𝐋𝐄

II. Le ministre de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme a fait au Conseil une communication relative à l’organisation de la 7e édition du « Prix national de l’entrepreneur touristique (PNET) », prévue du 9 au 10 octobre 2025 à Tenkodogo dans la région du Centre-Est.

Placée sous le thème « Compétitivité des entreprises touristiques et promotion de la destination Burkina Faso », l’édition 2025 du « Prix national de l’entrepreneur touristique » sera marquée par la tenue le 10 octobre 2025 de la soirée des récompenses dénommée « Nuit de l’entrepreneur touristique ».

L’innovation de cette édition est l’institution de trois (03) nouvelles récompenses à savoir, le prix officiel de la meilleure agence d’hôtes et d’hôtesses d’accueil, le prix spécial du meilleur entrepreneur touristique de la région hôte du PNET et le prix spécial Faso tourisme pour la promotion du tourisme interne.

Le Prix national de l’entrepreneur touristique vise à récompenser le mérite des entrepreneurs touristiques qui se sont distingués au cours de l’année dans les filières de l’hébergement, la restauration, des voyages et circuits touristiques, de l’accueil et l’animation touristique. Ce prix a également pour objet d’instaurer une saine émulation entre les professionnels du secteur du tourisme burkinabè.

𝐈𝐈𝐈. 𝐍𝐎𝐌𝐈𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒

𝐈𝐈𝐈. 𝐍𝐎𝐌𝐈𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐃𝐀𝐍𝐒 𝐋𝐄𝐒 𝐅𝐎𝐍𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐈𝐍𝐃𝐈𝐕𝐈𝐃𝐔𝐄𝐋𝐋𝐄𝐒

𝐀. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐈𝐌𝐀𝐓𝐔𝐑𝐄

– Monsieur Silas KEITA, Officier, est nommé Conseiller spécial chargé de la défense et de la sécurité ;

– Madame Aguiratou TOU/NANA, Mle 216 748 K, Conseiller en emploi et en formation professionnelle, 1ère classe, 9e échelon, est nommée Conseiller spécial chargé de l’éducation, genre et cohésion sociale ;

– Monsieur Charles BAYALA, Mle 53 609 L, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 8e échelon, est nommé Inspecteur général des services ;

– Monsieur Wendpanga Michel Abdoul Kader KONDOMBO, Mle 520 264 K, Gestionnaire de projet, est nommé Chargé de mission ;

– Madame Windemi Pauline TOE/SABA, Mle 104 288 G, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 11e échelon, est nommée Directrice de la gestion des finances.

𝐁. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐂𝐎𝐍𝐎𝐌𝐈𝐄 𝐄𝐓 𝐃𝐄𝐒 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄𝐒

– Madame Baïlaou Aïssa GANOU/HOUNTONDJI, Mle 46 213 Y, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 11e échelon, est nommée Inspecteur technique du budget ;

– Madame Arlette Pulchérie YERBANGA, Mle 59 643 B, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 12e échelon, est nommée Inspecteur technique du budget ;

– Madame Sidyida Nathalie 1ère jumelle KY/DAMIBA, Mle 111 122 S, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 8e échelon, est nommée Inspecteur technique du budget ;

– Madame Wendpagnangdé Léonce KONFE/NONGUEGNAGHMA, Mle 104 257 K, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 11e échelon, est nommée Inspecteur technique du budget ;

– Monsieur Inoussa OUIMINGA, Mle 54 655 R, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 14e échelon, est nommé Inspecteur des finances ;

– Monsieur Yemboini Bonaventure OUOBA, Cadre de banque, est nommé Directeur général de la Société PROPHARM SA.

𝐂. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐄𝐂𝐔𝐑𝐈𝐓𝐄

– Monsieur Boureima BARRY, Mle 247 202 V, Conseiller d’intendance scolaire et universitaire, 1ère classe, 4e échelon, est nommé Personne Responsable de la commande publique de l’Office national de sécurisation des sites miniers (ONASSIM).

𝐃. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐅𝐎𝐍𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐔𝐁𝐋𝐈𝐐𝐔𝐄, 𝐃𝐔 𝐓𝐑𝐀𝐕𝐀𝐈𝐋 𝐄𝐓 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐓𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐒𝐎𝐂𝐈𝐀𝐋𝐄

– Monsieur Soumaïla BARRO, Mle 59 693 F, Conseiller en gestion des ressources humaines, 1ère classe, 11e échelon, est nommé Chargé de mission ;

– Monsieur Mathurin OUEDRAOGO, Mle 34 943 E, Conseiller en gestion des ressources humaines, 1ère classe, 8e échelon, est nommé Chargé d’études ;

– Monsieur Wendlasida Yanne Innocent KABORE, Mle 217 033 J, Conseiller en gestion des ressources humaines, 1ère classe, 5e échelon, est nommé Chef du département du développement de la politique des ressources humaines.

𝐄. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋’𝐀𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐇𝐔𝐌𝐀𝐍𝐈𝐓𝐀𝐈𝐑𝐄 𝐄𝐓 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐒𝐎𝐋𝐈𝐃𝐀𝐑𝐈𝐓𝐄 𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐀𝐋𝐄

– Monsieur Karim ZINA, Mle 51 706 J, Administrateur des affaires sociales, 1ère classe, 9e échelon, est nommé Inspecteur général des services ;

– Monsieur Isaie FORO, Mle 46 400 C, Administrateur des affaires sociales, 1ère classe, 12e échelon, est nommé Directeur général de la solidarité et du relèvement ;

– Madame Thérèse Valérie SANOU, Mle 220 409 M, Conseiller en promotion du genre, 1ère classe, 8e échelon, est nommée Directrice générale de la promotion de la femme et du genre ;

– Monsieur Windkouni Benjamin OUEDRAOGO, Mle 205 354 S, Inspecteur d’éducation spécialisée, 1ère clase, 6e échelon, est nommé Directeur général de la famille et de l’enfant ;

– Monsieur Ousseini SORO, Mle 108 486 H, Inspecteur d’éducation de jeunes enfants, 1ère classe, 11e échelon, est nommé Directeur général des études et des statistiques sectorielles ;

– Monsieur Moussa Bambinkèta OUEDRAOGO, Mle 55 809 B, Administrateur des affaires sociales, 1ère classe, 9e échelon, est nommé Coordonnateur du Comité ministériel de lutte contre le Sida et les Infections sexuellement transmissibles (CMLS-IST) ;

– Monsieur Idrissa OUEDRAOGO, Mle 200 258 V, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 5e échelon, est nommé Directeur de l’administration des finances au Secrétariat permanent du Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation (CONASUR) ;

– Monsieur Youssion NAPON, Mle 57 226 F, Administrateur des affaires sociales, 1ère classe, 7e échelon, est nommé Directeur régional de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale du Centre ;

– Monsieur Abdou GUEBRE, Mle 55 814 E, Inspecteur d’éducation spécialisée, 1ère classe, 7e échelon, est nommé Directeur provincial de l’Action humanitaire et de la solidarité nationale du Kadiogo.

𝐅. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐉𝐔𝐒𝐓𝐈𝐂𝐄 𝐄𝐓 𝐃𝐄𝐒 𝐃𝐑𝐎𝐈𝐓𝐒 𝐇𝐔𝐌𝐀𝐈𝐍𝐒, 𝐂𝐇𝐀𝐑𝐆𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐑𝐄𝐋𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐀𝐕𝐄𝐂 𝐋𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐒𝐓𝐈𝐓𝐔𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒

– Monsieur Kiswensida Modeste BERE, Mle 79 647 L, Conseiller d’administration scolaire et universitaire, 1ère classe, 10e échelon, est nommé Directeur de l’innovation et de la prospective à la Commission de l’information et des libertés (CIL) ;

– Monsieur Albert KABRE, Mle 203 369 M, Inspecteur de sécurité pénitentiaire divisionnaire, catégorie 1, 1er échelon, est nommé Directeur de la recherche, de la planification et des statistiques à l’Ecole nationale de la garde de sécurité pénitentiaire (ENGSP) ;

– Monsieur Oueyikè Roger KOBIE, Mle 222 274 L, Inspecteur de sécurité pénitentiaire, catégorie 1, 2e échelon, est nommé Directeur de la communication et des relations publiques à l’Ecole nationale de la garde de sécurité pénitentiaire ;

– Monsieur Lacina COULIBALY, Mle 59 944 X, Inspecteur de sécurité pénitentiaire principal, catégorie 1, 3e échelon, est nommé Directeur des études et des stages à l’Ecole nationale de la garde de sécurité pénitentiaire ;

– Monsieur Emmanuel ZANTE, Mle 88 805 R, Inspecteur de sécurité pénitentiaire, catégorie 1, 3e échelon, est nommé Directeur de l’instruction technique et de la sécurité à l’Ecole nationale de la garde de sécurité pénitentiaire.

𝐆. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐋’𝐈𝐍𝐃𝐔𝐒𝐓𝐑𝐈𝐄, 𝐃𝐔 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐄𝐑𝐂𝐄 𝐄𝐓 𝐃𝐄 𝐋’𝐀𝐑𝐓𝐈𝐒𝐀𝐍𝐀𝐓

– Monsieur Djiswene Roger RAMDE, Mle 343 473 H, Conseiller des affaires économiques, 1ère classe, 4e échelon, est nommé Directeur général du développement industriel.

𝐇. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐈𝐍𝐅𝐑𝐀𝐒𝐓𝐑𝐔𝐂𝐓𝐔𝐑𝐄𝐒 𝐄𝐓 𝐃𝐔 𝐃𝐄𝐒𝐄𝐍𝐂𝐋𝐀𝐕𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓

– Monsieur Hamado SAWADOGO, Mle 117 449 T, Ingénieur de conception en génie civil, 1ère classe, 4e échelon, est nommé Directeur régional des Infrastructures et du désenclavement du Centre-Est ;

– Monsieur Boris Atiégba HADA, Mle 391 742 L, Ingénieur de conception en génie civil, 1ère classe, 2e échelon, est nommé Directeur provincial des Infrastructures et du désenclavement du Nahouri.

𝐈. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐍𝐒𝐄𝐈𝐆𝐍𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐒𝐄𝐂𝐎𝐍𝐃𝐀𝐈𝐑𝐄 𝐄𝐓 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐅𝐎𝐑𝐌𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍 𝐏𝐑𝐎𝐅𝐄𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍𝐍𝐄𝐋𝐋𝐄 𝐄𝐓 𝐓𝐄𝐂𝐇𝐍𝐈𝐐𝐔𝐄

– Monsieur Batogniza Charles BASSANE, Mle 75 556 V, Professeur certifié des lycées et collèges, 1ère classe, 10e échelon, est nommé Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Barnabé BADOMA, Mle 43 585 B, Conseiller d’intendance scolaire et universitaire, 1ère classe, 12e échelon, est nommé Inspecteur technique des services ;

– Madame Nawo Sabine COULIBALY, Mle 86 006 K, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catégorie PB, 1ère classe, 17e échelon, est nommée Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Jean Marie Vianney KY, Mle 43 346 B, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catégorie PB, 2e classe, 12e échelon, est nommé Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Sidiki KOULIBALY, Mle 41 388 J, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catégorie PB, 2e classe, 10e échelon, est nommé Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Alladary COULIBALY, Mle 41 325 W, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catégorie PB, 2e classe, 11e échelon, est nommé Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Mahmoud OUEDRAOGO, Mle 44 027 F, Professeur certifié des lycées et collèges, 2e classe, 10e échelon, est nommé Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Mamadou BELEM, Mle 49 862 N, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catégorie PB, 3e classe, 7e échelon, est nommé Inspecteur technique des services ;

– Monsieur Abdou KIRAKOYA, Mle 49 921 X, Inspecteur de l’enseignement secondaire, catégorie PB, 2e classe, 10e échelon, est nommé Inspecteur technique des services.

𝐉. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐍𝐒𝐄𝐈𝐆𝐍𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓 𝐒𝐔𝐏𝐄𝐑𝐈𝐄𝐔𝐑, 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐑𝐄𝐂𝐇𝐄𝐑𝐂𝐇𝐄 𝐄𝐓 𝐃𝐄 𝐋’𝐈𝐍𝐍𝐎𝐕𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍

– Monsieur Pawendkisgou Isidore YANOGO, Mle 231 936 A, Enseignant- chercheur, catégorie P, 3e échelon, est nommé Vice-Président chargé de la recherche et de la coopération internationale à l’Université Norbert ZONGO.

𝐊. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐍𝐕𝐈𝐑𝐎𝐍𝐍𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓, 𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐀𝐔 𝐄𝐓 𝐃𝐄 𝐋’𝐀𝐒𝐒𝐀𝐈𝐍𝐈𝐒𝐒𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓

– Monsieur Zakarya SAWADOGO, Mle 225 111 A, Administrateur des services financiers, 1ère classe, 8e échelon, est nommé Directeur de la gestion des finances ;

– Monsieur Jean-Baptiste ZONGO, Mle 216 302 Y, Ingénieur du génie rural, 1ère classe, 9e échelon, est nommé Chargé d’études ;

– Madame Eboubié Louise BAMBORE/BATIONO, Mle 263 789 D, Ingénieur du génie rural, 1ère classe, 3e échelon, est nommée Directrice de la sécurité des infrastructures hydrauliques à la Direction générale des Infrastructures hydrauliques ;

– Monsieur Aboulaye OUEDRAOGO, Mle 334 131 X, Inspecteur du trésor, 1ère classe, 4e échelon, est nommé Directeur de l’administration des finances de l’Ecole nationale des eaux et forêts (ENEF) ;

– Monsieur Séni OUEDRAOGO, Mle 204 074 M, Technicien supérieur de l’environnement, 1ère classe, 6e échelon, est nommé Directeur provincial de l’eau et de l’assainissement de l’environnement du Sourou ;

– Monsieur Abdourasmane SAVADOGO, Mle 278 185 P, Technicien supérieur de l’environnement, 1ère classe, 5e échelon, est nommé Directeur provincial de l’eau et de l’assainissement de l’environnement du Boulgou.

𝐋. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋’𝐔𝐑𝐁𝐀𝐍𝐈𝐒𝐌𝐄 𝐄𝐓 𝐃𝐄 𝐋’𝐇𝐀𝐁𝐈𝐓𝐀𝐓

– Monsieur Yacouba BELEM, Mle 237 143 L, Ingénieur géomètre, 1ère classe, 3e échelon, est nommé Directeur régional de l’Urbanisme et de l’habitat du Centre-Ouest ;

– Monsieur Daouda KINDA, Mle 331 035 K, Ingénieur de conception en génie civil, 1ère classe, 4e échelon, est nommé Directeur de la voirie et de l’assainissement pluvial urbains.

𝐌. 𝐀𝐔 𝐓𝐈𝐓𝐑𝐄 𝐃𝐔 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄𝐒 𝐒𝐏𝐎𝐑𝐓𝐒, 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐉𝐄𝐔𝐍𝐄𝐒𝐒𝐄 𝐄𝐓 𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐌𝐏𝐋𝐎𝐈

– Monsieur Adama KOUNKORGO, Mle 97 589 S, Conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, 1ère classe, 8e échelon, est nommé Inspecteur technique des services ;

– Madame Gouolgne Aurelie Henriette SOME/SOMDA, Mle 47 708 A, Professeur certifié des lycées et collèges, 1ère classe, 17e échelon, est nommée Chargée de mission, en remplacement de Monsieur Zoudaga SIA ;

– Monsieur Kibsa NIKIEMA, Mle 304 358 R, Conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, 1ère classe, 5e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi du Bam ;

– Monsieur Windpouire Georges KAFANDO, Mle 220 385 S, Conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, 1ère classe, 9e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi du Bazèga ;

– Monsieur Bébé Bio DA, Mle 329 637 D, Conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, 1ère classe, 2e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi de la Bougouriba ;

– Monsieur Wendinzandé Evarice CONGO, Mle 279 907 B, Conseiller en emploi et en formation professionnelle, 1ère classe, 5e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi du Boulkiemdé ;

– Monsieur Souleymane SANDWIDI, Mle 304 362 T, Conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, 1ère classe, 5e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi du Boulgou ;

– Monsieur Zakaria KARA, Mle 246 744 W, Conseiller en emploi et en formation professionnelle, 1ère classe, 6e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi de la Comoé ;

– Monsieur Abdoulaye SANOGO, Mle 304 383 C, Conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, 1ère classe, 5e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi de la

Gnagna ;

– Monsieur Boubakar OUEDRAOGO, Mle 324 134 C, Conseiller en emploi et en formation professionnelle, 1ère classe, 4e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi du Gourma ;

– Monsieur Hadou SANOU, Mle 329 699 J, Conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, 1ère classe, 4e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi du Ioba ;

– Madame Mamounata OUEDRAOGO/ KIEMTORE, Mle 304 365 D, Conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, 1ère classe, 5e échelon, est nommée Directrice provinciale de la jeunesse et de l’emploi du Kadiogo ;

– Monsieur Seydou HIE, Mle 220 345 Y, Conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, 1ère classe, 6e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi du Kénédougou ;

– Monsieur Amadou OUOBA, Mle 329 702 K, Conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, 1ère classe, 4e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi de la Komondjari ;

– Madame Haoua Nathalie YEYE, Mle 228 363 N, Conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, 1ère classe, 8e échelon, est nommée Directrice provinciale de la jeunesse et de l’emploi du Kouritenga ;

– Monsieur Jean Baptiste OUIYA, Mle 304 359 S, Conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, 1ère classe, 5e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi de la Kompienga ;

– Monsieur François BALIMA, Mle 259 697 V, Conseiller en emploi et en formation professionnelle, 1ère classe, 3e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi du Koulpélogo ;

– Monsieur Saibou ZALLE, Mle 246 788 W, Conseiller en emploi et en formation professionnelle, 1ère classe, 2e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi de la Léraba ;

– Monsieur Abdou Karim SAWADOGO, Mle 246 613 R, Conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, 1ère classe, 6e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi du Loroum ;

– Monsieur P. Anselme Crépin 1er Jumeau BATIENO, Mle 220 342 M, Conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, 1ère classe, 7e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi du Namentenga ;

– Monsieur Augustin SAMA, Mle 279 503 K, Conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, 1ère classe, 5e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi du Passoré ;

– Monsieur Antoine KABORE, Mle 279 501 R, Conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, 1ère classe, 5e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi du

Sanguié ;

– Monsieur Atimi TIALLA, Mle 259 754 T, Conseiller en emploi et en formation professionnelle, 1ère classe, 3e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi de la Sissili ;

– Monsieur Moussa OUATTARA, Mle 246 630 K, Conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, 1ère classe, 4e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi de la

Tapoa ;

– Monsieur Brahima OUEDRAOGO, Mle 258 073 K, Conseiller de jeunesse et d’éducation permanente, 1ère classe, 6e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi du Yatenga ;

– Monsieur Sékou SABO, Mle 238 633 W, Conseiller en emploi et en formation professionnelle, 1ère classe, 8e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi du Ziro ;

– Monsieur Windingoudi Augustin OUEDRAOGO, Mle 249 108 X, Conseiller en emploi et en formation professionnelle, 1ère classe, 6e échelon, est nommé Directeur provincial de la jeunesse et de l’emploi du Zondoma.

𝐈𝐈𝐈.𝟐. 𝐍𝐎𝐌𝐈𝐍𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍𝐒 𝐃𝐀𝐍𝐒 𝐋𝐄𝐒 𝐂𝐎𝐍𝐒𝐄𝐈𝐋𝐒 𝐃’𝐀𝐃𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐑𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍

Le Conseil a procédé à la nomination d’Administrateurs aux Conseils d’administration :

– de l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC) au titre de la Présidence du Faso ;

– de la Loterie nationale burkinabè (LONAB) au titre du ministère de l’Economie et des finances ;

– des Editions SIDWAYA au titre du ministère de la Communication, de la culture, des arts et du tourisme ;

– de la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) au titre du ministère de l’Energie, des mines et des carrières.

𝐀. 𝐏𝐑𝐄𝐒𝐈𝐃𝐄𝐍𝐂𝐄 𝐃𝐔 𝐅𝐀𝐒𝐎

Le Conseil a adopté un décret portant nomination de Madame Roséline Marie Gisèle TONDE/SEGDA, Mle 23 005 (APEC), Gestionnaire des ressources humaines, Administrateur représentant le personnel au Conseil d’administration de l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC) pour un premier mandat de trois (03) ans.

𝐁. 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐂𝐎𝐍𝐎𝐌𝐈𝐄 𝐄𝐓 𝐃𝐄𝐒 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐍𝐂𝐄𝐒

Le Conseil a adopté un décret portant nomination de Monsieur Suanyaba Rodrigue OBOULBIGA, Mle 217 036 A, Conseiller en gestion des ressources humaines, Administrateur représentant l’Etat, au titre du ministère de la Fonction publique, du travail et de la protection sociale au Conseil d’administration de la Loterie nationale burkinabè (LONAB) pour un premier mandat trois (03) ans.

𝐂. 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐎𝐌𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍, 𝐃𝐄 𝐋𝐀 𝐂𝐔𝐋𝐓𝐔𝐑𝐄, 𝐃𝐄𝐒 𝐀𝐑𝐓𝐒 𝐄𝐓 𝐃𝐔 𝐓𝐎𝐔𝐑𝐈𝐒𝐌𝐄

Le Conseil a adopté deux (02) décrets.

Le premier décret nomme Monsieur Tiraogo Sougrinoma Ibrahim GUIGMA, Mle 02 71 C, Administrateur en communication, Administrateur représentant l’Etat, au titre de la Présidence du Faso au Conseil d’administration des Editions SIDWAYA pour un premier mandat de trois (03) ans.

Le second décret renouvelle le mandat de Monsieur Abdoulaye BALBONE, Mle 273 009 F, Conseiller en sciences et techniques de l’information et de la communication, Administrateur représentant le Syndicat autonome des travailleurs de l’information et de la culture (SYNATIC) au Conseil d’administration des Editions SIDWAYA pour une dernière période de trois (03) ans.

𝐃. 𝐌𝐈𝐍𝐈𝐒𝐓𝐄𝐑𝐄 𝐃𝐄 𝐋’𝐄𝐍𝐄𝐑𝐆𝐈𝐄, 𝐃𝐄𝐒 𝐌𝐈𝐍𝐄𝐒 𝐄𝐓 𝐃𝐄𝐒 𝐂𝐀𝐑𝐑𝐈𝐄𝐑𝐄𝐒

Le Conseil a adopté un décret portant nomination des personnes ci-après, Administrateurs représentant l’Etat au Conseil d’administration de la Société nationale d’électricité du Burkina (SONABEL) pour un premier mandat de trois (03) ans.

Au titre du ministère de l’Economie et des finances :

– Madame Aïssata OUEDRAOGO, Mle 59 638 L, Administrateur des services financiers.

Au titre du ministère de l’Urbanisme et de l’habitat :

– Monsieur Lassané OUEDRAOGO, Mle 92 722 P, Ingénieur de conception en génie civil.

Le Porte-parole du Gouvernement,

Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO

Chevalier de l’Ordre de l’Etalon