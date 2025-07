Burkina : le Conseil des ministres a adopté un rapport relatif à la mise en œuvre des avancements de classe de fonctionnaires

Le Président du Faso, Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé ce mercredi, 30 juillet 2025, la session ordinaire de l’hebdomadaire Conseil des ministres. L’exécutif a examiné plusieurs dossiers inscrits à son ordre du jour et pris d’importantes décisions pour la bonne marche de la Nation, selon le Porte-parole du Gouvernement, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO.

Pour le compte du ministère de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, le Conseil a adopté un rapport relatif à la mise en œuvre des avancements de classe de fonctionnaires conformément au Statut général de la fonction publique d’État. Le ministre Mathias TRAORÉ rappelle que le fonctionnaire, quel que soit sa catégorie ou son échelle, est classé soit en 1re, 2e et 3e classe. « Le fonctionnaire en 1re classe qui effectue dix (10) années de service et obtient une moyenne de 8/10 passe en 2e classe. Celui de 2e classe qui effectue huit (8) années de service et obtient au moins une moyenne de 8/10 passe en 3e classe », précise-t-il.

Pour le ministre TRAORÉ, au moins 367 agents doivent passer de la 2e classe à la 3e classe et environ 36000 passent de la 1re classe à la 2e classe pour un coût global d’environ 9 milliards 700 millions FCFA ». Cette décision du Conseil des ministres vise à reconnaître les sacrifices consentis par l’ensemble des fonctionnaires dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Au titre du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, le Conseil a adopté trois rapports. Le premier rapport est relatif à un projet de loi portant Code de la presse et de la communication audiovisuelle au Burkina Faso.

Selon le ministre chargé de la Communication, Pingdwendé Gilbert OUEDRAOGO, l’objectif de ce projet de loi est de fondre l’ensemble des lois existantes sur la presse écrite, la presse en ligne et la radiodiffusion sonore et télévisuelle en un code unique. Ce projet de loi permettra entre autres de responsabiliser davantage les acteurs, de « définir les statuts du journaliste professionnel et du technicien professionnel de presse, de définir le statut et le mode de financement des entreprises de presse, de prendre en compte la règlementation sur la Télévision numérique de terre (TNT) ».

Le deuxième rapport est relatif à un projet de décret portant approbation des statuts particuliers de la Radiodiffusio Télévision du Burkina (RTB). Cette loi va permettre de doter la RTB d’un nouvel organigramme adapté aux défis actuels et futurs qui s’imposent aux médias en général et spécifiquement aux réalités de la nationale de l’audiovisuel.

S’agissant du troisième rapport, il est relatif à un projet de décret portant système de labélisation des biens culturels et d’accréditation des organisations de la société civile. Ce décret, foi du ministre, vise l’application de la loi n°022-2023/ALT du 8 août 2023 portant protection, sauvegarde et valorisation du patrimoine culturel au Burkina Faso.

