Construction d’un amphithéâtre à l’IBAM et d’un Centre médical communal à Gampèla : le Ministre, Directeur de Cabinet du Président du Faso maintient la pression sur les entreprises

Après les chantiers de construction d’infrastructures de Manga et de Pô dans la région du Nazinon, le Ministre, Directeur de Cabinet du Président du Faso, le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH est allé ce mercredi 27 août 2025 constater l’évolution des travaux de construction d’un amphithéâtre de 500 places au sein de l’Institut burkinabè des arts et métiers (IBAM) et d’un Centre médical communal à Gampèla dans la région du Kadiogo.

Ces travaux sont réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de l’Initiative présidentielle pour une éducation de qualité pour tous (IPEQ) et de l’Initiative présidentielle pour la santé (IPS).

À l’IBAM, avant la visite du chantier, le Ministre Directeur de Cabinet du Président du Faso scrute d’abord le planning des travaux pour mieux apprécier l’organisation mise en place pour une efficience dans l’exécution des travaux. Il s’agit du chantier de construction d’un amphithéâtre avec un bloc administratif de R+2.

En dépit du retard dans les débuts des travaux, le niveau d’exécution affiche un taux global de 40,02% à la date du 19 août 2025. Le Ministre, Directeur de cabinet invite la mission de contrôle à maintenir la pression sur l’entreprise pour des travaux de qualité dans les délais contractuels. Tout en encourageant l’entreprise, il a ordonné la prise de dispositions pour rattraper le retard. A cette instruction, l’entreprise a promis mettre tout en œuvre pour achever les travaux dans le respect des délais.

Au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Gampèla, sur le chantier du Centre médical communal, le Ministre, Directeur de Cabinet du Président du Faso porte une attention particulière au planning des travaux. Il invite l’entreprise en charge des travaux à la discipline et à plus d’engagement pour achever les travaux. Il faut « renforcer vos capacités pour achever les travaux à temps », instruit le Capitaine Martha Céleste Anderson Dekomwin MEDAH.

Direction de la communication de la Présidence du Faso