Contrats d’objectifs 2025 des ministres: 72,70% du territoire reconquis

L’évaluation de la mise en œuvre des contrats d’objectifs par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a débuté, lundi 4 août 2025, à Ouagadougou.

Conformément aux contrats d’objectifs assignés à chaque ministre en 2025, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo veut se faire une idée des performances réalisées au 30 juin. Ainsi, pour la première journée du lundi 4 août dernier, cinq membres du gouvernement se sont soumis à cette épreuve à la Primature. Le ministre d’Etat, ministre de la Défense et des Anciens combattants, le général de brigade, Célestin Simporé qui a ouvert le bal a atteint un taux d’exécution global de 36,61 % du contrat d’objectif à la date du 30 juin 2025. « Certains verront cela comme étant un chiffre faible, mais en réalité, ce n’est pas le cas. Parce qu’il y a beaucoup d’activités qui ont débuté dans le 1er trimestre dont l’aboutissement ne pourrait être concrétisé qu’en fin d’année », a expliqué le ministre Simporé. Il a souligné notamment des formations de l’armée, les recrutements etc… Autrement, a-t-il indiqué beaucoup d’activités ont été bien conduites.

Le territoire reconquis à 72,70%

Selon le général de brigade, ce qu’il faut noter de positif, c’est la reconquête du territoire, qui affiche un taux de 72,70% contre 70,89 % en décembre 2024 ». Il a signifié que ce progrès se traduit par la reconquête de la Vallée du Sourou, notamment la localité de Di, mais aussi la stabilisation de Diapaga et Djibo. « Nos localités sont régulièrement ravitaillées à l’Est et à Djibo. Nous avons permis aussi le redémarrage des activités économiques de la mine de Boungou et le retour progressif de l’administration », a rassuré le patron de l’armée.

Le ministère de l’agriculture réalise 56,63%

A la suite de celui chargé de la Défense, le ministre d’Etat, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, Ismaël Sombié, a fait savoir que sur les neuf objectifs assignés à son département, la mise en œuvre connaît un taux satisfaisant de 56,63%. Il a notifié que certaines activités ont déjà été réalisées et d’autres en phase de préparation en fonction de leur planification suivant les trimestres. Il a évoqué la relance de la production du blé, prévue pour le 4e trimestre. « Nous avons également fait le point de l’évolution de la campagne agricole humide qui de manière générale se déroule comme prévu. La situation hebdomadaire que nous recevons de nos directions régionales, nous fait remonter des retards de démarrage dans certaines régions, des poches de sècheresse aussi dans d’autres localités. Mais globalement nous tenons à rassurer que pour le moment aucun objectif n’est menacé », a rassuré le ministre d’Etat.

« Aucun objectif n’est menacé »

Il a soutenu que des dispositions sont prises pour que les endroits où il y a des poches de sécheresse assez durables, des réssemis puissent être exécutés sur ces périmètres et que des repiquages en ce qui concerne la production rizicole. Il a signalé que des actions

concrètes ont été mises en œuvre concernant les zones pastorales à travers l’aménagement de 300 hectares de production de fourragère. « Nous avons également pu faire le point du niveau de mise en œuvre de la distribution des noyaux reproducteurs en ce qui concerne la volaille et les petits ruminants où nous sommes à un niveau assez satisfaisant », a dit M. Sombié. Au niveau de la production du poisson, il a précisé que 938 cages flottantes de grande capacité ont été mises en eau sur les différents plans d’eau du pays avec pour objectif de satisfaire 80% de la consommation locale.

Le ministère chargé de la Fonction publique a atteint 51,83%

Au département de la Fonction publique, du Travail et de la Protection sociale, le ministre Mathias Traoré a été évalué à un taux de 51,83 %. Il a signalé que 35 produits ont été assignés à son institution. Sur ce chiffre, M. Traoré a précisé que 10 ont été entièrement réalisés, six sont jugés satisfaisants, sept à un niveau moyen, un jugé faible et 11 à niveau critique. Il a expliqué que les 11 jugés critiques sont des produits qui sont programmés pour le second semestre. Parmi les actions majeures menées par son département figurent l’organisation complète de 170 concours professionnels dont la moitié s’est déroulée par une procédure en ligne. Il a relevé également la déconcentration de la Caisse autonome de

retraite des fonctionnaires (CARFO) dans quatre chef-lieu de régions, Banfora, Kaya, Ziniaré et Manga ainsi que la relecture du Répertoire interministériel des métiers de l’Etat (RIM). Et cela, a-t-il poursuivi en vue de prendre en compte l’ensemble des politiques publiques qui sont en cours et majoritairement relatives à la réforme pour ce qui concerne la formation professionnelle et la prise en charge psychologique des victimes de l’insécurité. Le dernier produit, à son avis qui a été aussi « largement » atteint est celui des prêts qui sont consentis aux travailleurs déflatés et aux retraités.

58,72% pour l’institution en charge de la communication

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a réalisé un taux de 58,72 % soit un niveau supérieur à 100 % sur la période au 30 juin 2025. Selon le patron chargé de la Communication, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, 19 résultats prioritaires stratégiques ont été assignés dans le contrat d’objectif. Le taux de réalisation de ces objectifs varie entre 41 à 91%. En termes d’actions, M. Ouédraogo a souligné le renforcement des acquis en matière de la communication de guerre ayant permis de présenter les résultats des Forces de défense et de sécurité sur le terrain et de renforcer auprès des populations le sentiment patriotique… A ses dires, des réalisées ont été axées autour d’une stratégie de « nation branding » permettant d’accroitre la visibilité sur le plan international. Il a, par ailleurs, souligné que 71 entreprises ont bénéficié du fonds d’appui à la presse privée. « Nous avons également travaillé avec les médias publics à produire un certain nombre d’émissions, d’articles de presse, qui ont fortement contribué à l’atteinte de cet objectif », a reconnu le ministre.

Réguler le secteur touristique

Dans le domaine la culture, il a fait savoir que la troisième édition du mois du patrimoine a été un franc succès avec la participation de plusieurs milliers de Burkinabè venus à la découverte des sites patrimoniaux, des musées etc. « Nous avons également organisé avec brio la 29e édition du FESPACO qui s’est couronnée par le sacre de Dani Kouyaté réalisateur du film Katanga, la danse des scorpions », a notifié le ministre chargé de la Culture. S’agissant du volet tourisme des actions sont menées afin de réguler le secteur notamment à travers des opérations de contrôle et fermeture des villas meublées en irrégularité. Le ministre Ouédraogo a annoncé que le second semestre, dense, au regard de l’organisation de grands événements comme le Salon international du tourisme et de l’hôtellerie de Ouagadougou (SITHO), le Prix de l’entrepreneur touristique, la Foire internationale du livre de Ouagadougou (FILO) et la relance des Semaines régionales en prélude à la prochaine Semaine nationale de la culture(SNC), prévue début 2026.

Le ministère de la Santé affiche un taux de 46,74%

Le taux d’exécution physique du contrat d’objectif du ministre de la Santé, Robert Kargougou, est estimé 46,74% pour une cible de 50%. Des actions majeures menées au cours du premier semestre, il a mentionnée la prise en charge de plus de 60 000 enfants malnutris, la prise en charge du paludisme par les agents de santé à base communautaire y compris les zones à fort défi sécuritaire. A l’écouter ce sont plus de 230 000 femmes enceintes qui ont bénéficié de traitements préventifs intermittents du paludisme. Concernant les réformes en matière de santé, M. Kargougou a cité, l’opérationnalisation du service d’aide médicale urgente au niveau de Ouagadougou. Malgré le contexte sécuritaire et humanitaire, la couverture vaccinale est jugée bonne à son avis, parce qu’elle se situe autour de 48% pour les enfants de 0 à 11 mois contre le pentavalent 3. Il a ajouté qu’environ 97% des filles âgées de 9 ans ont bénéficié de vaccination contre le papillomavirus humain, un virus qui est l’agent causal des cancers du col de l’utérus.

La sécurité affiche à 58,18 %

Mardi 5 août dans la matinée, les évaluations se sont poursuives avec les ministres chargés de la Sécurité, de la Justice, de la Transition digitale et l’Action humanitaire.

Selon le ministre de la Sécurité, Mahamadou Sana, le premier semestre 2025 a été marqué par des actes de terrorisme, de criminalité, des actions de nature à déstabiliser l’Etat et aussi à détériorer le climat social. Au titre des actions prioritaires inscrites dans le contrat d’objectifs 2025 de son département, il a confié qu’il a été mené un certain nombre d’activités dont le taux moyen s’élève à 58,18 %. Il a laissé entendre que des actions de reconquête, de stabilisation et de consolidation ont été menées. « En cela, une lutte farouche contre le financement du terrorisme notamment le trafic de drogue, de vivres à destination des zones difficiles, de carburant et de motos cela pour pouvoir impacté la lutte sur le terrain », a-t-il poursuivi. Concernant la criminalité urbaine, M. Sana a confié que son département a poursuivi, l’opérationnalisation du décret portant répartition des zones de compétence entre la Police nationale et la Gendarmerie nationale. Et actuellement, il y a une quarantaine de localités dédoublonnées. C’est-à-dire que l’on verra désormais des localités qui sont exclusivement à compétence soit de la police, soit de la gendarmerie. Cela permet de mieux évaluer les structures et mettre chacune devant ces responsabilités. Toujours en matière de criminalité urbaine, le ministre de la Sécurité a déclaré que la sécurité au niveau de certains centres urbains est renforcée. Pour ce qui concerne les menaces informationnelles, il a expliqué qu’il a été lancé la plateforme alerte de la Brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité (BCLCC) pour faciliter l’accès aux services de cette structure et aussi de permettre aux citoyens de dénoncer toutes sortes de comportements de nature de menaces informationnelles. A ce niveau, à l’en croire, il y a de bons résultats et les dénonciations se poursuivent et la BCLCC ne fait que monter en capacité en matière de traitement de ces menaces. En plus de son avis, il y a également un renforcement dans le domaine de la veille sur les réseaux sociaux. A cet effet, tout

comportement malsain sur ces réseaux fait systématiquement l’objet d’interpellation. « Au sujet de la sécurité routière, les services poursuivent la sensibilisation pour le port de casque et les statistiques sont publiés à chaque fin de mois au niveau du ministère de la Sécurité », a-t-il fait savoir. Pour lui, il est question d’aller vers le taux de prévalence par zone pour pourvoir mieux évaluer le phénomène d’accident au Burkina. En outre, selon le premier responsable du département en charge de la sécurité, il est également renforcé à ce niveau la lutte contre les hors gabarits et un délai a été donné pour qu’’il n’y ai plus ce type d’engin en circulation dans les réseaux routiers du Burkina Faso. En sus, il a indiqué qu’il a été mis en place la Brigade Laabal qui est chargée d’instaurer l’ordre et la discipline et un travail est fait pour qu’elle soit implantée dans toutes les villes du territoire national. Pour les documents d’identité, il a confié que son institution est à la phase de production massive des passeport AES et il en train d’aller avec le projet de Carte national d’identité burkinabè polycarbonate pour renforcer la sécurité des documents d’identité.

Des actions réformatrices à la justice

Le ministre de la Justice et des Droits humains chargé des Relations avec les institution, Gardes des sceaux, Edasso Rodrigue Bayala, a déclaré que son département contribue à la lutte contre le terrorisme et à la restauration de l’intégrité du territoire national. Il a également rendu hommage à l’ensemble des travailleurs du département dont les efforts quotidiens et le dévouement ont permis d’avoir les résultats présentés au camarade Premier ministre. Pour lui, le contrat de son ministère comportait six objectifs déclinés en douze actions, dont les douze actions déclinées en 36 extrants. Ce qui veut dire que 36 produits. « Chaque extrant pouvant se décliner en plusieurs activités. Sur les 36 extrants, vous avez 11 qui ont atteint la cible, soit un taux de 100%. Vous avez 12 qui ont une réalisation entre 50 et 95% et vous avez à peu près 12 dont la réalisation est légèrement en dessous des 50%. Ce qui donne un taux de réalisation global de 63,57% au 30 juin », a-t-il expliqué. Il a ajouté que du point de vue de l’amélioration d’accès à la justice, il y a à peu près, au 30 juin 2025, 170 dossiers de crimes de sang et de crimes économiques, y compris les détournements de dénier public, la corruption et autres ont été déjà jugés. « Vous avez environ 8 195 dossiers sortis des tiroirs dans le cadre de l’opération casier vide sur une prévision annuelle de 4 000 prévues. Donc déjà au 30 juin, l’objectif était atteint à plus de 200% », a-t-il martelé. M. Bayala a également fait savoir que toutes ces actions visent la satisfaction des Burkinabè, en termes d’accès à la justice. En exemple, il a dit qu’en matière pénitentiaire, la mise en œuvre du travail d’intérêt général pour amener les détenus à contribuer au développement de notre pays tout en se resocialisant. A titre illustratif, il poursuit que si l’on prend la promotion de la citoyenneté et du civisme, déjà pour la première séquence des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne, plus d’un million de personnes qui ont été sensibilisées aux valeurs de la citoyenneté et du civisme. S’agissant de la promotion et de la protection des droits humains, à l’en croire tous les rapports dus au traité, les engagements du Burkina Faso sur le plan national, africain, international ont été remplis et les rapports ont été déposés. En sus, le ministre de la Justice a expliqué que toutes les réponses aux questions qui ont été posées à l’international au regard du contexte du Burkina ont reçu une réponse appropriée et décrivant très bien la situation complexe du pays des Hommes intègres, à savoir la lutte contre le terrorisme à travers des individus non identifiés jouant à la perfidie.

53% contre une cible de 50% au département de la Transition digitale

Pour le ministre de la Transition digitale, des Postes et Communications électroniques, Aminata Zerbo, l’évaluation du contrat d’objectifs de son département, au 30 juin 2025, se chiffre à 53% contre une cible de 50%. « C’est un résultat satisfaisant. Les acquis qui ont permis d’atteindre ce résultat sont entre autres au niveau des infrastructures, la poursuite de la couverture des zones blanches et également l’élaboration des spécifications pour le lancement des marchés de la couverture des 750 nouvelles localités qui ont été identifiées pour être ouvertes cette année », a-t-elle dit. Elle a poursuivi que c’est également 38 nouveaux bâtiments interconnectés et la poursuite de la construction des deux mini data center où il y a des avancées significatives et même si on déplore des retards. Elle a également laissé entendre qu’au niveau du renforcement des capacités opérationnelles de l’administration, 214 nouvelles recrues qui ont été formées. Et ces acteurs seront mis à la disposition des différents départements ministériels et qui pourront venir contribuer à accélérer la dynamique en cours notamment dans la dématérialisation des procédures de l’administration. « Dans le cadre de cette dématérialisation au cours du premier semestre nous avons pu finaliser la feuille de route pour 2025 avec 75 procédures qui ont été identifiées et les acteurs sont déjà à pied d’œuvre pour la mise en oeuvre de celle-ci », a-t-elle affirmé. Au niveau de la signature électronique, le chef du département de la Transition digitale a confié que la plate-forme est prête et cette signature est intégrée à trois plates-formes. Ainsi, elle attend que d’ici à la fin de l’année la mise en place de l’infrastructure complète pour que cette signature électronique soit finalisée et puisse être intégrée à toutes les autres procédures. A l’entendre, il y a l’adoption de l’avant-projet de loi sur les activités postales et la finalisation de quatre avant-projets de loi qu’on va bientôt soumettre au côté valais en Conseil des ministres. A titre indicatif, elle a souligné entre autres l’avant-projet de loi sur les transactions électroniques, l’avant-projet de loi sur les noms de domaines, l’avant-projet de loi sur les communications électroniques. Par ailleurs, la ministre Zerbo a déclaré que son institution a été confrontée à des difficultés dans la poursuite des objectifs assignés. Pour cela, elle a évoqué l’inaccessibilité de certaines zones pour des activités telles que la couverture des zones blanches ou encore le rétablissement des services de communication électronique dans les zones à haut défi sécuritaire.

Plus de 1 060 000 personnes retournées dans leurs localités

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a évalué à mi-parcours le contrat d’objectifs de la ministre de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, le commandant Pélagie Kabré/Kaboré, qui affiche un taux d’exécution physique de 66,53 %, au 30 juin 2025.

‎‎Le contrat de la ministre comprend 45 produits répartis autour de cinq priorités majeures : le renforcement de la résilience des populations affectées par la crise, la consolidation de la cohésion sociale et de la solidarité nationale, le développement de mécanismes de protection sociale inclusive, l’autonomisation des femmes et des jeunes filles, ainsi que l’efficacité de l’intervention humanitaire d’urgence.

‎‎« Sur les 45 produits attendus, 89 % sont livrés ou en cours de livraison. Ces efforts se traduisent par des résultats concrets sur le terrain : plus de 1 060 000 personnes retournées, contre 1 010 000 en fin d’année 2024 ; plus de 26 000 ménages déplacés ou retournés ayant bénéficié d’une assistance en articles ménagers de premier secours ; plus de 7 000 enfants vulnérables, orphelins ou en situation de handicap, scolarisés ou formés professionnellement, plus de 260 000 personnes indigentes prises en charge psychosocialement plus de 2 000 femmes et jeunes filles formées à la gestion de microprojets ; plus de 4 000 personnes, en majorité des déplacés internes, assistées dans la création d’activités génératrices de revenus », a détaillé la ministre.

‎‎Elle a également indiqué que près de 200 hectares de terres ont été mobilisés dans les régions du Centre, du Plateau central et du Centre-Ouest pour permettre aux personnes déplacées internes de produire pour subvenir à leurs besoins alimentaires et participer à l’Offensive agropastorale et halieutique. Cette dynamique vise à favoriser le relèvement des populations déplacées afin qu’elles deviennent autonomes et sortent de l’assistanat.

‎‎La ministre a toutefois souligné que la mise en œuvre de son contrat d’objectifs a rencontré plusieurs difficultés, notamment l’accès restreint à certaines localités, l’insuffisance des ressources financières et des moyens roulants.

‎‎Pour le second semestre, le Premier ministre a instruit la ministre de maintenir et renforcer cette dynamique pour faciliter le retour effectif des populations dans leurs localités d’origine, tout en restant vigilant face aux risques de catastrophes, notamment les inondations durant la saison des pluies.

