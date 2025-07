Coopération bilatérale: l’ambassadrice de Türkiye reçue par le Premier ministre

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé une audience, ce jeudi 17 juillet 2025, à Son Excellence madame Feriba Hokkacı Esirgen, nouvelle ambassadrice extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Türkiye au Burkina Faso. Cette visite de courtoisie s’inscrit dans le cadre des rencontres protocolaires marquant le début de mission de la diplomate turque.

‎‎Nommée depuis deux mois, l’ambassadrice a officiellement présenté ses lettres de créance au président du Faso, le 26 juin dernier. Depuis son accréditation, elle multiplie les échanges avec les autorités burkinabè dans le but de dynamiser les relations bilatérales. A l’issue de l’audience, la diplomate a salué la qualité des liens unissant les deux pays. Elle a également exprimé la volonté de son pays d’approfondir cette coopération, notamment dans les domaines prioritaires pour le Burkina Faso. « Nous voudrions privilégier notre coopération dans les secteurs de l’éducation, de la formation professionnelle, de la santé. Nous avons déjà une importante relation au niveau économique et commercial que nous souhaitons renforcer davantage. Tous les autres domaines restent également à développer », a-t-elle déclaré. Au cours de cet échange empreint de cordialité, les deux autorités ont réaffirmé leur attachement à un partenariat dynamique, respectueux des priorités nationales du Burkina Faso et des intérêts mutuels. Les relations entre le Burkina Faso et la République de Türkiye s’appuient sur un Accord général de coopération, plusieurs protocoles d’accords sectoriels, la tenue régulière de Commissions mixtes, ainsi que des partenariats actifs dans des domaines clés tels que la défense, l’enseignement supérieur et le commerce.

‎

‎DCRP/Primature