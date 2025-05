Coopération bilatérale: le Burkina et la Turquie renforcent leurs liens d’amitié

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, et le vice-ministre des Affaires étrangères de la Turquie Burhanettin Duran ont signé deux projets d’accords entrant dans le cadre du renforcement des liens d’amitié des deux pays. C’était, mercredi 14 mai 2025 à Ouagadougou.

La Turquie veut intensifier ses relations d’amitié et de coopération avec le Burkina Faso dans plusieurs domaines. En effet, le mercredi 14 mai 2025 à Ouagadougou, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré a reçu son homologue de la Turquie, Burhanettin Duran pour formaliser certains actes de leurs liens d’amitié. Ils ont signé deux projets d’accord portant sur un mémorandum de l’établissement d’un mécanisme de consultation politique et un protocole d’accord de coopération entre les deux pays.

A l’issue de la signature, suivie des échanges de parapheurs, le ministre chargé des Affaires étrangères du Burkina Faso a souligné que cet acte donne un espace de dialogue plus renforcé entre les deux ministères. Depuis janvier 2024, il s’est tenu, selon lui, une Commission mixte de coopération qui a permis de signer un certain nombre d’accords.

Et la signature de ces deux projets d’accord vient donner un nouvel instrument qui va permettre aux experts de travailler entre deux sessions de Commission mixte en vue d’évaluer la mise en œuvre des accords de coopération mais aussi de faire de nouvelles propositions en termes d’ajustement. Partenaire stratégique, a-t-il dit, la Turquie était là au moment où le pays souffrait du confinement politique, économique et du manque de partenariat pour acquérir de la logistique.

« Notre quête de la paix ne pourra être évoquée demain en faisant abstraction du rôle majeur joué par des partenaires stratégiques tels que la Turquie. La vision du chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, est basée sur le respect mutuel. Nos relations avec la Turquie sont construites en tenant compte de cette orientation », a-t-il déclaré.

Le ministre a assuré que les experts burkinabè et turcs vont se mettre au travail pour donner le premier ton à l’issue de la signature. Il a aussi renouvelé sa disponibilité à travailler conjointement avec la Turquie pour soutenir cette coopération. Aux dires de son homologue turc, Burhanettin Duran, la signature des projets d’accords est une occasion pour davantage accélérer les relations à un autre niveau, notamment la sécurité, la défense, l’industrie, la culture et l’agriculture. De son avis, cette coopération stratégique multidimensionnelle va se poursuivre avec le projet de consultation politique à Ankara.

Oumarou RABO