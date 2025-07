Coopération Burkina Faso – Etat du Qatar: le chargé d’affaires reçu par le chef de la diplomatie burkinabè

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, le 21 juillet 2025, le chargé d’affaires de l’Etat du Qatar au Burkina Faso, avec résidence à Cotonou, monsieur Safar Mohammed Alhajri.

Le chargé d’affaires a indiqué être à Ouagadougou dans le cadre du renforcement des

relations diplomatiques entre le Burkina Faso et l’Etat du Qatar, tout en transmettant les

compliments des plus hautes autorités de son pays à S.E. le capitaine Ibrahim Traoré et aux membres du gouvernement.

Monsieur Safar Mohammed Alhajri était également porteur d’un message du ministre des Affaires étrangères du Qatar à son homologue du Burkina Faso, relatif à l’accord signé entre la République démocratique du Congo et le Rwanda, sous la médiation de l’Etat du Qatar.

Après avoir expliqué au chef de la diplomatie burkinabè le processus ayant abouti à la

signature de l’accord et le rôle joué par l’Etat du Qatar, le chargé d’affaires a précisé que

son pays a toujours œuvré pour qu’il n’y ait plus d’agression ni de conflit dans cette partie de l’Afrique. Il a alors sollicité l’accompagnement du Burkina Faso dans la vision du Qatar

de recherche de la paix durable, ce qui permettra de raffermir les relations diplomatiques

entre nos deux Etats.

Le chef de la diplomatie burkinabè, appréciant la bonne collaboration entre les deux

pays, a souligné que la présence du chargé d’affaires vient confirmer non seulement la

relation dynamique que le Burkina Faso entretient avec l’Etat du Qatar, mais aussi

l’engagement des autorités qataries à maintenir une bonne collaboration avec les autres pays.

« C’est avec satisfaction que nous saluons cette initiative des autorités de l’Etat du Qatar », a déclaré Karamoko Jean Marie Traoré, avant d’ajouter que, par leur action, ce n’est pas

seulement à la guerre qu’elles ont mis fin, mais aussi aux dégâts enregistrés par les deux

pays, ouvrant ainsi une nouvelle étape dans les efforts diplomatiques visant à mettre

fin au conflit dans l’est de la RDC.

Le ministre des Affaires étrangères a précisé qu’une Afrique en guerre ne profite à aucun pays du continent, raison pour laquelle il a appelé les parties à s’engager résolument dans la voie du dialogue. Il a terminé son intervention en transmettant, au nom des plus hautes autorités, les félicitations et l’admiration de notre pays à Son Altesse l’Emir de l’Etat du Qatar pour sa vision de la paix durable.

DCRP/MAECR-BE