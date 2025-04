Coopération Burkina Faso-Fédération de Russie : les dossiers de partenariat passés en revue

En séjour à Moscou dans le cadre de la rencontre entre les ministres des Affaires étrangères de l’AES et leur homologue russe, la délégation burkinabè conduite par Karamoko Jean Marie Traoré, a eu une séance de travail avec Sergueï Lavrov et ses collaborateurs dans la soirée du 3 avril 2025.

Cette rencontre bilatérale a été consacrée à la revue des grands dossiers de coopération bilatérale entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. A l’entame des échanges, le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie a salué le dynamisme de la coopération entre son pays et le Burkina Faso, un dynamisme qui se traduit par des visites officielles de part et d’autre, et surtout par des actions concrètes dans les domaines de la sécurité-défense, de l’humanitaire, de l’énergie, du nucléaire civil, des mines, des bourses accordées aux étudiants burkinabè, sans oublier les échanges commerciaux qui se

sont particulièrement intensifiés ces derniers temps entre les deux pays.

« Nous sommes prêts à considérer vos besoins dans cette coopération », a laissé entendre SEM Sergueï Lavrov, tout en indiquant que son pays a une affinité d’approche et la même vision que le Burkina Faso en matière de développement.

Des acquis certes, mais les deux parties ont jugé nécessaire de travailler à lever certains goulots d’étranglement, et exploiter le potentiel qui existe dans plusieurs autres domaines, afin de donner plus de contenu à cette coopération et qu’elle soit mutuellement bénéfique. Elles ont également parlé de coopération décentralisée à travers des jumelages entre villes russes et burkinabè, ainsi que de la nécessité d’acquisition foncière à Ouagadougou et à Moscou, pour la construction des chancelleries des deux pays. « Le peuple burkinabè fonde beaucoup d’espoir dans cette coopération avec la Russie qui est un partenaire stratégique, et nous devons travailler à donner davantage du contenu à cette coopération, la réunion bilatérale tout comme celle au niveau confédéral a été un rendez-vous très satisfaisant à Moscou », se rejouit le chef de la diplomatie burkinabè. En reconnaissance de l’engagement du département de la diplomatie russe pour dynamiser l’axe Ouagadougou-Moscou, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur a, au nom du président du Faso chef de l’Etat, décerné une distinction honorifique au vice-ministre des Affaires étrangères de la Russie Michael Bogdonov. Fait Officier de l’Ordre du mérite burkinabè à titre exceptionnel, il a traduit sa reconnaissance aux plus hautes autorités burkinabè pour l’honneur et la haute considération.

