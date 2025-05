Coopération Burkina – Sénégal: les axes de coopération revisités

Présents à Ouagadougou dans le cadre de l’inauguration du Mausolée Thomas-Sankara, le Premier ministre sénégalais, Ousmane Sonko ainsi que sa délégation ont eu une séance de travail avec des membres du gouvernement du Burkina Faso, conduite par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, samedi 17 mai 2025. La rencontre a permis de passer en revue la coopération entre les deux pays en vue du renforcement de l’axe Ouagadougou- Dakar.

Les relations diplomatiques et de coopération entre le Burkina Faso et le Sénégal vont se renforcer davantage. C’est ce qui ressort de la rencontre de travail entre le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo et son homologue sénégalais, Ousmane Sonko. Selon le communiqué final lu par le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Porte-parole du gouvernement burkinabè, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, cette séance de travail, qui a connu la participation des membres de gouvernement des deux parties, a porté sur des thématiques d’intérêt commun.

Il a cité notamment la diplomatie, la défense, la sécurité, la culture et le sport, le commerce, l’économie et les finances. « Les deux chefs de gouvernement ont salué la qualité de la coopération bilatérale fondée sur des liens historiques d’amitié et de fraternité, l’attachement commun aux valeurs de paix et de solidarité », a-t-il dit. Il ressort du communiqué final que sur les questions de défense et de sécurité, les deux parties ont souligné l’importance de la mutualisation des efforts et du renforcement du partage d’informations pour faire face efficacement à la menace terroriste et d’autres maux qui minent la sous-région.

Reconnaissant la persistance du terrorisme et de l’extrémisme violent, a laissé entendre le Porte-parole du gouvernement, les deux délégations ont appelé à une coordination des actions et à une mobilisation accrue de la communauté internationale en soutien aux efforts endogènes. « Le chef de la délégation sénégalaise a renouvelé le soutien et la solidarité du Sénégal au Burkina Faso dans sa lutte avec bravoure contre le terrorisme », relève le communiqué final.

Dans le cadre de l’inauguration du Mausolée du capitaine Thomas Sankara, a confié le ministre chargé de la Culture, Ousmane Sonko a salué sa mémoire, source d’inspiration pour la jeunesse africaine et mondiale. C’est pourquoi, a-t-il souligné, les deux chefs de gouvernement ont unanimement souligné l’importance de préserver et de promouvoir l’image et l’héritage de leaders panafricanistes.

Sur le plan culturel, les deux chefs de gouvernement ont également salué les politiques culturelles respectives des deux pays.

Concernant les questions économiques et financières, le communiqué souligne que les deux délégations ont convenu de renforcer et d’approfondir leur coopération, notamment par les échanges d’expérience en matière de bonne gouvernance, de discipline budgétaire et de gestion rigoureuse des ressources publiques.

« Les deux chefs de gouvernement ont souligné l’importance de développer leurs échanges commerciaux par des partenariats entre les secteurs privés, la facilitation de la libre circulation ainsi que du transport de biens et de marchandises », a relevé le porte-parole du gouvernement burkinabè.

Donner un coup d’accélérateur à certains accords

Se réjouissant de la qualité exemplaire de leur coopération bilatérale, les deux parties ont instruit, selon le document final, leurs ministres chargés des Affaires étrangères de prendre les dispositions nécessaires en vue de la tenue de la 6e session de la grande commission mixte de coopération entre le Burkina Faso et la République du Sénégal. Pour le Premier ministre burkinabè, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, cette séance de travail traduit la volonté manifeste commune des deux pays pour le renforcement de leur relation de coopération.

« C’est une séance qui nous offre l’occasion de faire un point de situation de cette coopération, mais aussi pouvoir l’amplifier, créer une nouvelle dynamique en donnant un coup d’accélérateur à la mise en œuvre d’un certain nombre d’accords existants, concrétiser d’autres en cours », a-t-il confié. Pour lui, c’est aux dirigeants de travailler pour créer les conditions pour que cette fraternité historique entre les peuples puisse se consolider dans le contexte mondial marqué par de grands bouleversements géopolitiques, géostratégiques.

« Je pense que la séance de ce jour va être un jalon important dans la concrétisation de cette vision afin que le Sénégal puisse être une solution pour le Burkina et que le Burkina puisse être une solution pour le Sénégal », a laissé entendre Jean Emmanuel Ouédraogo. Pour sa part, le chef du gouvernement sénégalais, traduisant sa satisfaction pour cette rencontre d’échanges, a souligné que la coopération entre le pays des Hommes intègres et celui de la Teranga est solide et basée sur le respect mutuel, mais qui, de son point de vue, gagnerait à croître, à être mieux développée car se limitant à quelques aspects.

Selon Ousmane Sonko, il y a des accords qui ont été signés entre les deux pays, mais au regard de la situation sécuritaire sous-régionale, ces accords de coopération devront être hissés à un niveau beaucoup plus élevé.

« Aucun domaine des politiques publiques ne doit être en dehors de ce champ de la coopération entre les deux pays », a-t-il déclaré.

Dans un monde caractérisé par la recherche du profit et des intérêts, le Premier ministre sénégalais, a soutenu que les Africains doivent comprendre qu’il est illusoire de croire que le salut du continent dépendra des soutiens ou des aides extérieures, alors qu’il a tout le potentiel pour assurer son développement. « Je suis convaincu qu’ensemble, nous allons relever ces défis en nous projetant sur l’avenir, mais surtout en maximisant sur

nos convergences qui sont immenses », a-t-il conclu.

