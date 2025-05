Coopération entre le Burkina Faso et les Etats-Unis : le Président Donald Trump dépêche un émissaire à Ouagadougou

A l’initiative du Président Donald Trump, le Sous-secrétaire d’Etat adjoint américain pour l’Afrique de l’Ouest, monsieur Will Stevens, a effectué une visite dans la capitale burkinabè le mardi 27 mai 2025.

Dans la soirée, il a été reçu par le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur. L’émissaire américain dit être venu renouveler la volonté des Etats-Unis à reconstruire une coopération solide avec le Burkina Faso. « Je viens aujourd’hui avec un message du Président Donald Trump qui est de travailler ensemble pour construire une relation pragmatique basée sur le respect mutuel et le respect de la souveraineté de chaque pays ; on peut collaborer mutuellement, travailler ensemble pour faire face aux défis et améliorer nos relations », a-t-il déclaré à l’issue de l’audience. Avec le ministre des Affaires étrangères, il s’est agi d’explorer différents domaines et opportunités de coopération pour consolider les relations entre les deux partenaires, avec plusieurs perspectives de coopération, notamment le renforcement des relations commerciales et la coopération sur le plan sécuritaire. Le ministre Karamoko Jean Marie Traoré a salué cette démarche du président américain qui a compris la nécessité d’envoyer un émissaire sur le terrain pour avoir les informations de première main. Le chef de la diplomatie burkinabè a également donné des clarifications sur la vision et les principes qui guident désormais l’Etat burkinabè dans ses relations de coopération, soutenant que les autorités burkinabè sont engagées à tisser des partenariats stratégiques qui permettent de bâtir une nation souveraine.

« En tant que Burkinabè, en tant que Sahéliens et en tant qu’Africains, nous voulons le respect mutuel, le respect de notre souveraineté ; l’Afrique est un continent comme les autres et les Africains sont des êtres humains comme les autres ; nous voulons un changement de regard et de lecture, que l’on se comprenne, que l’on évite les discours frustrants et bâtir nos relations sur un principe égalitaire », a laissé entendre le chef de la diplomatie burkinabè à l’émissaire américain, tout en saluant le fait que l’administration Trump commence à comprendre cette vision. Sur la question sécuritaire, le ministre Traoré a dit regretter que dans ce contexte, certains pays dont les Etats-Unis, sur la base de principes et refusant les réalités du terrain, empêchent les pays qui souffrent du terrorisme d’acquérir du matériel et des équipements de guerre. En réaction, le Sous-Secrétaire d’Etat adjoint américain en fonction depuis janvier 2025, a promis de s’investir personnellement pour débloquer cette situation, et permettre que la lutte contre le terrorisme et son financement connaisse des avancées significatives dans la sous-région. A la question de savoir comment il réagit aux propos du général Langley sur le Burkina Faso qui ont suscité de vives réactions à travers le monde, l’émissaire américain a laissé entendre qu’il est là « pour un message positif, pour rétablir la confiance mutuelle et impulser une nouvelle dynamique de coopération entre Ouagadougou et Washington».

DCRP/MAECR-BE