Coopération: le Burkina prospecte en Russie des opportunités de formation massive pour sa future centrale nucléaire

Le ministre de l’Energie, des Mines et des Carrières, Yacouba Zabré Gouba, à la tête d’une délégation burkinabè au 28e Forum économique international de Saint-Pétersbourg (SPIEF), a rencontré, jeudi 19 juin 2025, des personnalités russes en vue d’obtenir des opportunités de formation massive dans les technologies nucléaires, en prélude à l’installation d’une centrale nucléaire au Burkina Faso.

Juste après avoir signé, au nom du Burkina, un important accord sur l’exploitation pacifique du nucléaire, le ministre Gouba a exprimé le souhait du Burkina Faso de former massivement des étudiants et du personnel dans les technologies nucléaires, auprès du ministre de l’Energie de la Fédération de Russie, de parlementaires et de responsables de la Maison de Russie qu’il a reçus en audience au 28e SPIEF.

Il a, à cet effet, reçu son homologue russe de l’Energie, Sergey Tsivilev, accompagné de ses collaborateurs, dont le patron de Gazprom. Selon le ministre Gouba, des engagements ont été pris pour intensifier et densifier la coopération dans les domaines de l’énergie et des mines, au profit du renforcement des capacités du personnel burkinabè, de la formation d’étudiants et du transfert de technologie nucléaire. Il faudrait, selon lui, poursuivre les échanges en vue de formaliser un protocole d’accord en ce sens.

La Maison de Russie à Ouagadougou, un acteur sollicité

Le ministre Gouba a également reçu des responsables de la Maison de Russie et le député Dmitri Savelev, membre du groupe d’amitié des parlementaires russes avec le Burkina Faso. Il a notamment salué le travail de la Maison de Russie qui, en l’espace d’une année de fonctionnement, a su attirer des centaines de Burkinabè vers l’apprentissage de la langue russe, ainsi que l’implication du député Savelev dans la promotion de la coopération décentralisée et du rapprochement entre les peuples du Burkina Faso et de la Fédération de Russie. Le ministre leur a demandé d’intervenir pour faciliter l’inscription massive de jeunes Burkinabè dans les universités et centres de formation en Russie, notamment dans les domaines liés au nucléaire.

Des chances pour les étudiants souhaitant s’orienter vers les technologies nucléaires

Il a souhaité que ses hôtes intercèdent pour offrir des opportunités de formation continue au profit des techniciens burkinabè, ainsi que des formations universitaires pour les nouveaux bacheliers, mais aussi pour les étudiants de niveau intermédiaire, afin d’obtenir au plus vite une masse critique de personnel qualifié, capable de répondre aux besoins en effectifs et en compétences dans le domaine des technologies nucléaires.

Les partenaires russes ont demandé une liste des spécialisations dont le Burkina Faso a besoin, tout en prévoyant d’en rediscuter dans les mois à venir, lors d’une mission prévue à Ouagadougou.

« On va travailler sur ces questions », a réagi le député Dmitri Savelev, qui a d’ores et déjà assuré qu’il y aura plus de places pour les apprenants venant du Burkina Faso aux prochaines rentrées universitaires en Russie.

L’ambassadeur du Burkina en Russie, Aristide Rapoudgoudba Ludovic Tapsoba, lui-même ancien étudiant d’universités russes, plaide pour l’octroi de 400 bourses de formation pour les Burkinabè à la prochaine rentrée.

Agence d’Information du Burkina