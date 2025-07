Coopération multilatérale: l’Organisation de coopération du Sud vient s’inspirer de la vision de développement du Burkina

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, SEM Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu, ce 14 juillet 2025, une mission de l’Organisation de coopération du Sud (OCS) conduite par son secrétaire général.

Manssour Bin Mussalam et sa délégation effectuent une visite au Burkina Faso pour présenter l’organisation et susciter l’accompagnement des autorités burkinabè. Le secrétaire général a expliqué au chef de la diplomatie burkinabè, la vision de l’organisation orientée sur la promotion du développement endogène et la coopération solidaire entre les pays du Sud dans l’optique de répondre de façon plus structurée aux défis auxquels ils sont confrontés.

A cette audience, le secrétaire général de l’OCS a exposé à SEM Karamoko Jean Marie Traoré, les actions de son organisation qui s’alignent sur la vision de développement impulsée par le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, pour l’affirmation de la souveraineté nationale. Une dynamique très bien appréciée par le secrétaire général de cette organisation. Pour cette première visite au pays des Hommes intègres, Manssour Bin Mussalam dit vouloir constater les actions en cours et relever les points de convergence avec son organisation afin de faire profiter l’expérience du pays aux autres Etats-membres de l’OCS, conformément à ses dispositions.

« Chaque Etat-membre est invité à mettre à contribution son expertise, son dynamisme et sa vision pour se développer mutuellement et nous croyons que le Burkina Faso a beaucoup à apporter en termes d’expérience », a-t-il souligné.

Le ministre Karamoko Jean Marie Traoré a salué la vision de l’Organisation de Coopération du Sud et l’ambition qui consiste à trouver un cadre adapté de coopération pour les pays du Sud. « Nos visions sont alignées, elles cadrent bien avec la vision du président du Faso, bâtie sur l’endogénéité », a soutenu le chef de la diplomatie burkinabè. Le ministre Karamoko Jean Marie Traoré a rassuré de la disponibilité du gouvernement burkinabè à apporter sa contribution à la réflexion et à l’action. «

Il y a un combat que nous devons mener, un combat vers un Sud épanoui afin de créer une place à la hauteur de nos ambitions », a déclaré le ministre. Créée en janvier 2020, l’OCS est une organisation intergouvernementale de coopération qui regroupe 28 Etats d’Asie, d’Amérique latine et de l’Afrique dont le Burkina Faso.

DCRP/MAECR-B