Coopération sino-burkinabè : l’ambassadeur Lu Shan, en fin de mission, fait le point au chef de l’Etat

Le Président du Faso, chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a accordé, lundi 2 juin 2025, une audience à l’ambassadeur de la République populaire de Chine dans notre pays, Lu Shan.

En fin de mission après trois ans au Burkina Faso, le diplomate chinois vient dire aurevoir et faire le point de la coopération sino-burkinabè au chef de l’Etat. « La Chine et le Burkina Faso ont établi des partenariats stratégiques et nos deux pays se prêtent un soutien réciproque sur les questions touchant aux intérêts vitaux de chacun », déclare le diplomate chinois à l’issue de son entretien avec le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. L’ambassadeur chinois, Lu Shan souligne que les deux pays se sont engagés « à travailler davantage pour que notre coopération pragmatique porte plus de fruits au profit du développement de nos pays et pour l’amélioration du bien-être des deux peuples ».

L’ambassadeur Lu Shan note que de nombreux projets sont en cours dans la perspective du renforcement de la coopération entre le Burkina Faso et la République populaire de Chine. « Je suis sûr que mon successeur et les autorités burkinabè vont travailler main dans la main pour le renforcement de cette coopération », soutient-il. Le diplomate chinois, Lu Shan, dit apprécier bien l’hospitalité des Burkinabè.

« Durant mon séjour ici, j’ai pleinement ressenti l’amitié et la solidarité des amis burkinabè (…) A titre personnel, je serai toujours l’ami fiable du Burkina Faso et je vais toujours apporter ma contribution au développement des relations sino-burkinabè », conclut l’ambassadeur Lu Shan.

Direction de la communication de la Présidence du Faso