Cybercriminalité : ils se faisaient passer pour des humanitaires pour escroquer leurs victimes

Dans le cadre de ses missions de lutte contre la cybercriminalité sur toute l’étendue du territoire national, la Brigade Centrale de Lutte Contre la Cybercriminalité (BCLCC) a mis un terme aux agissements de quatre présumés auteurs d’actes de cyber-escroquerie.

Agés de 24 à 30 ans, les présumés cybers délinquants étaient spécialisés dans l’usurpation d’identité et de fonction, suivie d’escroquerie à travers l’utilisation des technologies de l’information et de la communication. Le groupe se compose d’un réseau de trois individus : K.D., décorateur ; T.D. et C.K., tous deux employés de commerce. À ce réseau s’ajoute Z.H., étudiant, qui opérait de manière indépendante.

S’agissant du réseau, leur mode opératoire consistait à se faire passer pour des agents d’organismes caritatifs à travers un appel téléphonique, afin de passer de fausses commandes de prestations de services traiteur (pause-café, déjeuner) ou de produits alimentaires, prétendument destinés à des orphelinats ou à des catéchistes.

Pour être retenu pour la commande, leurs victimes devaient fournir une attestation de responsabilité civile, à transmettre rapidement via WhatsApp. Face à la problématique du respect du délais, les victimes se voyaient recommander un faux agent d’une société d’assurance de la place. Ainsi, l’un des escrocs se faisant passer pour un employé de cette compagnie, fournissait une attestation frauduleuse, contre paiement d’une somme d’argent via mobile money. Une fois la transaction effectuée, le contact était immédiatement rompu.

Le trio s’adonnait également à l’arnaque liée à la sève de moringa, à l’huile de neem et au pommier de sodium. Faisant croire à un marché lucratif de fourniture de ces produits au profit d’une prétendue firme pharmaceutique, ils proposaient à leurs victimes de devenir leurs partenaires d’affaires. Dès que le contact établi avec une victime, un du trio la mettait ensuite en relation avec un autre, censé faciliter l’acquisition d’échantillons. Divers frais fictifs (transport, taxes forestières, douanières, etc.) étaient alors exigés, via mobile money. Et comme dans les cas précédents, tout contact était rompu après avoir soutirer le maximum d’argent à la victime.

Quant à Z.H, il opérait seul via un faux compte Facebook créé sous le pseudonyme « Oubda Abdoul Faical », associé à plusieurs numéros de téléphone aux identités usurpées. Il se faisait passer pour un facilitateur du programme gouvernemental « 1 étudiant, 1 ordinateur », avec pour cibles des étudiants désireux d’obtenir un ordinateur subventionné.

Une fois le contact établi, il redirigeait ses victimes sur WhatsApp pour leur faire remplir un faux formulaire, puis leur réclamait des frais d’inscription payable via mobile money. Afin d’inspirer confiance, il partageait de fausses preuves d’inscription réussie après réception des fonds, tout contact était rompu.

Interpellés et auditionnés par la BCLCC, les présumés cybers délinquants ont reconnu les faits. Ils ont été déférés devant le procureur du Faso près le Tribunal de Grande Instance Ouaga I afin de répondre de leurs actes.

Le préjudice financier global causé par ces manœuvres frauduleuses est estimé à 2 675 850 francs CFA.

Il convient de souligner que le cerveau du réseau, ainsi que d’autres complices, résideraient à l’étranger.

Face à la recrudescence des cas d’escroqueries en ligne, la BCLCC exhorte la population à faire preuve de prudence face aux sollicitations financières et dans le choix de leurs partenaires d’affaires. Par ailleurs, la BCLCC invite la population à signaler toute tentative d’escroquerie via ses canaux de communication officiels.

Sidwaya.info

Source : BCLCC