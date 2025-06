Débat autour d’une attestation de vente d’un terrain de 13 hectares

HB est cadre d’une grande société d’Etat. Il a acquis en 2005 un terrain de 13 hectares dans les environs de Bama à une trentaine de kilomètres de Bobo-Dioulasso. Il y a réalisé des investissements en y plantant notamment des eucalyptus et des anacardiers. Mais, quelques années plus tard, HB constate que certains de ses arbres ont été abattus. Il se renseigne et a été surpris d’apprendre que son terrain de 13 ha a été parcellé et vendu à de nouveaux acquéreurs. Il saisit la justice et trois personnes, dont le plus âgé a plus de 60 ans, sont alors accusées d’avoir vendu le terrain.

Retrouvez Au coin du palais sur https://www.sidwaya.info/numerique/

Adaman DRABO