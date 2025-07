Décès tragique de Alino Faso : la veille citoyenne réclame justice

La Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC) section du Kadiogo a organisé une marche de protestation pour réclamer justice pour Alain Christophe Traoré alias Alino Faso, le mercredi 30 juillet 2025 à Ouagadougou.

Suite à l’annonce du décès d’Alain Christophe Traoré alias Alino Faso en Côte d’Ivoire par le procureur près le Tribunal de grande instance d’Abidjan, la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC) section du Kadiogo donne de la voix. Elle a organisé hier mercredi 30 juillet 2025 dans la capitale une marche de protestation pour réclamer la lumière sur les circonstances de la mort de l’activiste burkinabè. Plusieurs personnes ont répondu à l’appel de la CNAVC. Le rassemblement a eu lieu aux environs de 9 heures, devant le Mémorial Thomas-Sankara. Les manifestants ont ensuite emprunté l’avenue Burkina en direction de l’ambassade de Côte d’Ivoire au Burkina Faso, en scandant « justice pour Alino Faso ». Le porte-parole de la CNAVC, Gislain Dabiré, a soutenu que les Burkinabè exigent que la lumière soit faite sur cette disparition. « Nous réclamons la vérité et la dignité pour Alino Faso », a-t-il martelé. Le président de la Fédération Burkina Rampart, Omar Michel Kopia, membre de la CNAVC a exigé que le corps soit restitué au gouvernement burkinabè et à la famille Traoré. « Nous souhaitons qu’une commission d’enquête internationale soit mise en place pour faire la lumière sur la mort de Alino Faso. Il a été arrêté, le 10 janvier 2025, à Abidjan et gardé pendant 6 mois dans les locaux de la gendarmerie. C’est un communiqué du procureur près du Tribunal de première instance d’Abidjan qui a annoncé sa mort dans sa cellule de détention, le dimanche 27 juillet 2025. Cette information a suscité l’indignation de bon nombre de Burkinabè », a-t-il rappelé. –

Emmanuel BICABA

Dramane KONATE (Stagiaire)