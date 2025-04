Déclarations du général américain Michael Langley : un meeting de protestation prévu par la CNAVC le 30 avril

La Coordination nationale des associations de veille citoyenne du centre (CNAVC) a animé une conférence de presse, le lundi 28 avril 2025, à Ouagadougou, pour annoncer un meeting de protestation contre les déclarations du général américain, Michael Langley, le 30 avril prochain.

Les déclarations « mensongères » et « démesurées » du général américain Michael Langley et chef du commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (AFRICOM) ne sont pas du goût de la Coordination nationale des associations de veille citoyenne/centre (CNAVC). Considérées comme une ingérence inacceptable dans les affaires intérieures du Burkina, elle entend y répondre à travers un meeting de protestation, le 30 avril 2025. Tel était l’objet d’une conférence de presse animée par les premiers responsables de la CNAVC/Centre, le lundi 28 avril 2025, à Ouagadougou. A l’occasion, ils ont invité leurs camarades ainsi que l’ensemble du peuple burkinabè à se mobiliser à la place mythique de la Révolution afin de dénoncer cet « assaut verbal et politique de l’impérialisme américain contre le Burkina Faso ». Pour eux, ces déclarations du général américain marquent une énième tentative de déstabilisation du pouvoir en place. Convaincus que le choix révolutionnaire opéré par les dirigeants actuels du Burkina Faso entraîne la panique au sein des puissances impérialistes, ils ont dit ne pas être surpris de ces tentatives répétées de déstabilisation. Toutefois, en tant que Burkinabè, il est de leur devoir, selon le président du mois de la CNAVC, de se positionner comme le premier “bouclier” du capitaine Ibrahim Traoré.

Une mobilisation massive au meeting du 30 avril prochain serait, de l’avis des conférenciers, un symbole de la résistance collective du peuple burkinabè. Ils ont par ailleurs rassuré que toutes les dispositions sont prises pour assurer la sécurité des participants à ce grand rendez-vous. « Tout est mis en œuvre pour que l’ordre et la discipline règnent lors de ce rassemblement. Il n’y a donc pas d’inquiétude à avoir », a indiqué le président du mois de la CNAVC/Centre. Interrogés sur le choix de la place de la Révolution en lieu et place de l’ambassade des Etats-Unis pour abriter l’évènement, les conférenciers ont estimé qu’elle est l’endroit le mieux indiqué pour accueillir leur protestation en raison de sa valeur historique. « Cette place manifeste le mieux les signes révolutionnaires burkinabè », a indiqué Ghislain Dabiré, secrétaire général de la CNAVC/Centre. Il a également ajouté qu’en raison de leur nombre élevé, ce site est le plus approprié pour les recevoir.

Nadège YAMEOGO