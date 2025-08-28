Défense des droits des consommateurs: la LCB réaffirme sa détermination

La Ligue des consommateurs du Burkina (LCB) a animé une conférence de presse pour faire un point sur la situation des consommateurs au Burkina Faso, jeudi 28 août 2025, à Ouagadougou.

Le bien-être de la population constitue le cheval de bataille de la Ligue des consommateurs au Burkina (LCB). A ce titre, elle a animé une conférence de presse pour faire le point sur la situation des consommateurs, jeudi 28 août 2025, à Ouagadougou.

Face à la presse, le président de la LCB, Dasmané Traoré, a félicité le gouvernement pour ses efforts dans la lutte contre la vie chère. Au nombre de ces actions, il a cité le contrôle des prix et la qualité des produits de grande consommation, la vente de céréales à prix social, l’extension de l’assurance maladie universelle ou encore l’augmentation du parc de bus de la SOTRACO, etc. M. Traoré a indiqué que ces actions, non exhaustives, traduisent une gouvernance plus proche des réalités du terrain.

Il a encouragé le gouvernement à poursuivre dans cette voie pour le bien-être des populations. Fidèle à ses objectifs, la LCB a dénoncé la « flambée injustifiée et spéculative » des prix des motos et motocyclettes, une spéculation, selon elle, qui frappe de plein fouet les jeunes et les familles modestes.

« Face à cette situation, la LCB n’a pas croisé les bras. Nous avons engagé

des démarches auprès du Syndicat burkinabè des importateurs et vendeurs de motos et motocyclettes, de la Direction générale des Douanes et de la Brigade mobile de contrôle et répression des fraudes (BMCRF) », a-t-il indiqué. M. Traoré a affirmé que malgré la « Journée sans pitié » du 14 juillet 2025 et l’ultimatum du 16 août 2025 fixé certains vendeurs font la source oreille.

C’est pourquoi, la LCB interpelle le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, à s’investir personnellement afin de faire de la réduction des prix de vente des motos une réalité au bénéfice des millions de consommateurs. Par ailleurs, les animateurs du point de presse ont rappelé les propositions qu’ils ont faites pour un assainissement du milieu, restées sans suite pour le moment. Quelles sont ces actions ? A cette question, Dasmané Traoré, a indiqué qu’il s’agit de la suspension des agréments actuels, la redéfinition des critères d’octroi des agréments, la création d’une commission nationale de structuration des prix, et la mise en place accélérée de boutiques témoins.

A la veille de la rentrée scolaire 2025-2026, Dasmané Traoré a fait savoir que les préoccupations des parents d’élèves se résument à la hausse excessive des frais de scolarité, la publicité mensongère sur certaines offres éducatives, les fournitures scolaires de qualité douteuse vendues à prix élevés, etc. C’est pourquoi, elle demande une régulation pour garantir un accès équitable à l’éducation et un contrôle systématique des frais de fournitures. M. Traoré a informé de l’opérationnalisation du numéro vert 80 00 11 71, accessible gratuitement via le réseau Telmob pour toute dénonciation.

Soumaïla BONKOUNGOU

Sonia TIENDREBEOGO

(Stagiaire)