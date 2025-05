Dernière journée du Fasofoot Ligue1 : Rahimo FC se contente d’un nul pour célébrer son sacre

Le RCB et Rahimo FC, en match comptant pour la dernière journée du Fasofoot Ligue 1, se sont quitté dos à dos sur le score de zéro but partout. Rahimo, déjà champion lors de l’avant dernière journée, brandit le 2e trophée de son histoire.

Loin d’un match de gala, parce que sans enjeu, cette rencontre de clôture de la saison 2024-2025 du Fasofoot a tenu ses promesses même si les 22 acteurs n’ont pas sorti le grand jeu. Déjà la tête à la fête et dans son costume de champion depuis la 29e journée, Rahimo FC s’est contenté d’un match nul face au Racing club de Bobo (RCB). Le technicien de Rahimo FC, Njoya Mesack Mauril, pour ce dernier match de la saison, a aligné des joueurs qui ont passé la majeure partie de la saison sur le banc de touche.

« C’est un match nul heureux dans la mesure où nous avons tenu à faire jouer tous ceux qui, tout au long de la saison, n’étaient pas dans notre plan. Ce sont des jeunes pour la plupart que nous avons fait monter du centre de formation », a justifié le technicien camerounais. Tout de même, dès l’entame du jeu, les académiciens de Bama, avec un football plaisant contrôlent le jeu sans pour autant se montrer dangereux devant les buts des Tigres de Diarradougou. Le premier quart d’heure de la partie passée, les protégés du coach intérimaire du RCB, Ibrahim Djibo, se réveillent et deviennent de plus en plus menaçants sans parvenir à prendre l’avantage au score à la fin des 45 premières minutes. Du retour des vestiaires, les deux têtes pensantes gardent les mêmes acteurs jusqu’à l’heure de jeu où Nioya Mesack Mauril décide de faire monter le curseur avec les entrées de Toumagnon Yacouba et de Cherif Badra Ali Barro. Quinze minutes plus tard, l’entraineur adjoint du RCB répond avec deux remplacements. Ces différents changements n’ont rien changé au tableau d’affichage de ce match qui s’est soldé sur le score de zéro but partout. Un match très disputé selon le coach Djibo même s’il regrette qu’il n’y ait pas eu de buts pour clore en beauté le championnat.

« C’était un match très élevé surtout sur le plan tactique qui se solde par un triste nul de zéro but », a regretté Ibrahim Djibo. L’objectif de maintien atteint, le coach du RCB et ses poulains vont prendre quelques temps de vacances pour revenir la saison prochaine avec d’autres ambitions. Il a félicité Rahimo pour ce titre avec un beau football à la clé.

« Bravo au champion qui développe un beau football de possession. C’est un titre mérité », a reconnu M. Djibo. En attendant la campagne africaine qui s’ouvre avec ce sacre, l’entraineur de Rahimo entend d’abord savourer ce titre qui n’était pas l’objectif au départ.

« Franchement, lorsque les dirigeants m’ont approché, il n’était pas question du titre. Le projet de départ était de faire progresser l’équipe. Mais naturellement si l’on progresse, les bonnes choses arrivent. D’où cette consécration. Avant de penser à la campagne africaine, nous allons savourer parce qu’il n’est pas donner à tout le monde d’être champion avec ce football difficile, rigoureux et plein de technicité », s’est félicité le coach camerounais de Rahimo FC. C’est la même joie qui anime le président fondateur du club, l’ancien international des Etalons, Rahim Ouédraogo. « C’est l’aboutissement de toute une saison. Je ne peux que remercier le staff technique, les joueurs et tous ceux qui sont autour de l’équipe. Il y a trois ans Rahimo était en 2e division et aujourd’hui nous sommes champions, je ne peux qu’être content », s’est réjoui Rahim Ouédraogo.

Kamélé FAYAMA