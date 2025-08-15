Des légendes du football africain expriment leur solidarité au Président du Faso dans sa lutte contre l’impérialisme

Le jeu collectif de l’équipe de la Présidence du Faso, la PréFaso, a triomphé des individualités des anciennes gloires du football africain le 05 août dernier, date anniversaire de l’accession à l’indépendance de notre pays. Le Président du Faso, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ et ses proches collaborateurs ont victorieusement croisé leurs crampons avec ceux des anciens internationaux africains, présents à Ouagadougou dans le cadre de la réouverture du Stade du 4-Août.

Entre autres, Rigobert SONG, El-Hadj DIOUF, Emmanuel ADEBAYOR, Stéphane MBIA, Ebang OVONO, Benjamin MOUKANDJO, Mamadou NIANG, Mani SAPOL, Karim HAGGUI, Taïwo TAYE, Charles KABORÉ, Alain TRAORÉ, Moumouni DAGANO, Rahim OUEDRAOGO, Bakary KONÉ, Adama GUIRA sont montés sur la pelouse pour une partie de 2 fois 30 minutes.

Dès l’entame du match, la PréFaso ouvre le score à la 5e mn, avec le Commandant Basile ZONGO. À la 12e mn, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, achève une action hautement coordonnée en inscrivant le 2e but, puis à la 29e mn, le Commandant Basile ZONGO accomplit son doublé sur une frappe chirurgicale. 3 buts à 0 au profit de l’équipe de la Présidence du Faso. C’est le score à la pause.

À la reprise Mohamed KOFFI réduit le score à la 39e mn au profit des légendes du football africain, mais c’est sans compter avec la détermination du Capitaine TRAORÉ qui signe son doublé à la 41e mn. Puis à la 53e mn, la Présidence du Faso plie le match avec un 5e but. Et ce n’est pas tout, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ va clore le festival des buts avec son triplé à la 56e mn.

Score final, 6 buts à 1 pour la PréFaso avec un triplé du Chef de l’État, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ.

Porter le message d’unité à la jeunesse africaine

Au-delà de l’exercice sportif, ce match revêt un caractère symbolique : l’amitié, la solidarité et le soutien de ces légendes du football à l’endroit du Burkina Faso. C’est aussi l’expression de l’unité de la jeunesse africaine, très chère au Président du Faso.

«Pour développer notre continent, on a besoin d’une jeunesse bien portante. Et pour être bien portant, il faut pratiquer le sport (…) On a besoin de sport pour que notre jeunesse soit saine pour développer notre Nation », rappelle le Capitaine Ibrahim TRAORÉ à ces sportifs de haut niveau.

Le Président du Faso reste convaincu : « Vos voix portent tellement loin qu’il faut que vous continuiez à parler à la jeunesse, à la jeunesse africaine. On peut changer les choses, on peut quitter cette situation de misère, cette situation de conflit pour vivre ensemble de manière digne, responsable et exploiter nos ressources pour nous-mêmes ».

En réponse, les anciens internationaux africains par la voix de leur porte-parole, le camerounais Rigobert SONG, ont réaffirmé leur soutien indéfectible au Capitaine Ibrahim TRAORÉ dans sa lutte émancipatrice pour son pays, pour l’Afrique et pour l’homme noir. « Nous avons arrêté nos carrières, mais nous sommes restés toujours actifs. Monsieur le Président, vous êtes l’idole de la jeunesse et nous vous soutenons », déclare SONG qui dit admirer le Président du Faso pour sa vision d’une Afrique libre, digne, souveraine, prospère et débarrassée des préjugés.

Direction de la Communication de la Présidence du Faso