Développement : la BAD réaffirme son soutien au Burkina Faso

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a accordé, le vendredi 25 avril 2025, une audience à une délégation de la Banque africaine de développement (BAD) conduite par son responsable-pays au Burkina Faso, Daniel Ndoye.

«Nous avons fait un tour d’horizon de la coopération entre Burkina Faso et la BAD. Nous avons réitéré le soutien de la Banque africaine de développement aux efforts du gouvernement en matière de lutte contre l’insécurité et avec une pensée pour toutes les victimes du terrorisme », a déclaré M. Ndoye à sa sortie d’audience.

La BAD, partenaire du Burkina Faso depuis plus de cinq décennies, s’illustre à travers un important portefeuille de projets actifs. « Nous avons présentement un portefeuille qui est composé d’une vingtaine de projets pour un montant d’environ 500 milliards de francs CFA couvrant divers domaines, notamment le secteur des transports, de l’énergie, de l’agriculture, ainsi que de l’eau, de l’assainissement et du secteur social », a-t-il précisé. Le responsable-pays s’est réjoui des résultats encourageants obtenus dans l’exécution des projets au Burkina Faso. « C’est un portefeuille de projets qui s’exécute bien, avec de bonnes performances et nous avons félicité le gouvernement pour sa disponibilité et son engagement qui ont permis ces résultats positifs », a-t-il soutenu. Pour renforcer cette dynamique, une mission de haut niveau de la BAD est attendue en mai prochain au Burkina Faso. « Nous aurons au mois de mai,le séjour d’une mission de notre haute direction qui permettra d’aller plus en profondeur dans l’analyse de notre coopération et de définir avec les plus hautes autorités du pays, les axes et les perspectives de coopération pour les prochaines années », a annoncé Daniel Ndoye.

Le Premier ministre a salué les efforts consentis par la BAD pour le développement au Burkina Faso. Il a par ailleurs invité l’institution à inscrire ses interventions dans la nouvelle vision de développement impulsée par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré. « Le Premier ministre nous a prodigué des conseils pour plus d’efficacité, plus de célérité dans la mise en œuvre des opérations et tout ceci pour améliorer et impacter le bien-être des Burkinabè au quotidien », a conclu M. Ndoye. Cette rencontre traduit la volonté partagée du gouvernement burkinabè et de la BAD de bâtir une coopération renforcée, axée sur l’amélioration des conditions de vie des populations.

DCRP/Primature