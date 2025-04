Diaspora burkinabè à Antalya : un engagement renouvelé pour la patrie

En marge de son séjour à Antalya pour le Forum diplomatique, le ministre des Affaires étrangères de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, a échangé avec la diaspora burkinabè vivant dans cette partie de la Turquie.

Cette rencontre avait pour objectif de donner les nouvelles du pays aux compatriotes, d’écouter leurs préoccupations et les encourager à soutenir les initiatives des plus hautes autorités en matière de sécurisation et de développement du Burkina Faso. Sur le plan de la lutte contre le terrorisme, le ministre chargé des Burkinabè de l’extérieur a donné des informations sur les avancées notables enregistrées, grâce à la détermination des forces combattantes et à la mobilisation des Burkinabè de l’intérieur et de l’extérieur. « Grâce à vos efforts, les VDP armés vont bientôt laisser la place aux VDP sur des bulldozers pour conduire des chantiers de développement dans plusieurs secteurs », rassure SEM Karamoko Jean Marie Traoré, avant d’inviter la diaspora à se conformer à l’appel du chef de l’Etat qui invite les citoyens burkinabè à l’ordre et à la discipline.

Il a rappelé l’importance pour la diaspora de donner une bonne image du Burkina Faso et cela passe nécessairement par le respect des textes et règlements du pays d’accueil. Les Burkinabè vivant à Antalya ont traduit leur reconnaissance à leur ministre de tutelle, pour les échanges sans filtre qui leur ont permis d’avoir les nouvelles de leur pays. Ils ont félicité le president du Faso, le gouvernement et l’ensemble du peuple burkinabè, pour le combat qui se mène contre le terrorisme et les autres forces du mal, tout en rassurant de leur engagement à davantage accompagner les autorités à gagner ce combat. La diaspora a saisi l’occasion pour soulever quelques préoccupations. Il s’agit essentiellement de difficultés relatives au permis de séjour, au permis de conduire, à l’accréditation des délégués au HCBE auprès des ambassades, à la pension de retraite, à l’insertion professionnelle et la valorisation des talents et compétences des étudiants formés en Turquie. A toutes ces préoccupations, le ministre Traoré a apporté des éléments de réponse tout en invitant la diaspora à la cohésion et en l’encourageant à développer des initiatives innovantes et servir au mieux le Burkina Faso. Il a saisi l’occasion pour féliciter les trois nouveaux délégués au HCBE de la Turquie et les encourager dans la mobilisation des compatriotes vivant dans ce pays et composés essentiellement d’étudiants, d’hommes d’affaires et d’employés dans divers domaines d’activités.

DCRP/MAECR-BE