Diaspora burkinabè du Niger: une mobilisation pour échanger autour des défis du Burkina Faso

L’ambassade du Burkina Faso au Niger a organisé, le dimanche 4 mai 2025, une rencontre d’échanges entre Abdou Diallo, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Burkina Faso au Niger, et les membres de la communauté burkinabè résidant dans ce pays.

Cette rencontre a permis d’aborder des sujets relatifs à la situation nationale et aux perspectives de développement socio-économique du Burkina Faso. La rencontre a également servi de cadre, pour donner quelques orientations aux compatriotes, sur le respect des lois et règlements du Burkina Faso et du pays d’accueil. Environ trois

mois après sa prise de fonction, l’ambassadeur Abdou Diallo, a transmis les salutations du président du Faso et du gouvernement aux frères et sœurs du Niger, et a salué la détermination et l’héroïsme des forces combattantes qui abattent un travail inlassable pour la reconquête du territoire national.

A l’occasion de cette rencontre, l’ambassadeur Abdou Diallo, a procédé au lancement d’une collecte de contributions, destinées au Fonds de soutien patriotique (FSP), une collecte qui s’étendra sur une période de trois mois. Il s’agit à travers cette opération, de mobiliser la diaspora burkinabè du Niger autour d’un défi commun, reflétant son engagement et sa solidarité envers la mère patrie. L’ambassadeur a donc insisté sur l’importance de cet engagement collectif, et a encouragé chaque membre de la communauté à contribuer selon ses capacités.

Au regard de l’atmosphère conviviale et constructive qui a caractérisé la rencontre, Abdou Diallo a salué la forte mobilisation de la communauté, et a réaffirmé son engagement à les accompagner dans leurs démarches et initiatives. Les membres de la communauté quant à eux, ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des discussions. Ils ont également pris l’engagement de rester unis, et ont manifesté leur engagement à soutenir les initiatives entreprises par les plus hautes autorités de leur pays d’origine.

DCRP/MAECR-BE