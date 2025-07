Diplomatie: l’axe Ouagadougou-Caire se renforce

Les ministres des Affaires étrangères de l’Egypte et du Burkina Faso ont signé, le

mardi 22 juillet 2025, à Ouagadougou, un mémorandum. Cette signature est

intervenue dans le cadre de la visite du Dr Badr Abdelaty, ministre des Affaires

étrangères, de l’Immigration et des Expatriés égyptiens de la République Arabe

d’Egypte.

L’axe diplomatique entre le Burkina Faso et la République Arabe d’Egypte a été renforcé

par la signature d’un mémorandum donnant ainsi un coup d’accélérateur à la coopération

bilatérale entre les deux pays. Souhaitant la bienvenue à la forte délégation égyptienne, le

ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de

l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a inscrit cette visite sous le signe de l’amitié

traditionnelle entre les deux peuples et dans le cadre du renforcement de leurs relations.

En effet, a-t-il poursuivi, l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays

date de 1978.

Cette coopération exemplaire s’est renforcée dans plusieurs domaines d’intérêt, notamment la santé, l’éducation, la formation professionnelle et le renforcement des capacités surtout au profit des Forces de défense et de sécurité (FDS) dans un contexte de lutte contre le terrorisme, a ajouté le ministre chargé des Affaires étrangères.

Une nouvelle ère de coopération à l’horizon

Le ministre Karamoko Jean Marie Traoré a annoncé que le mémorandum d’entente sur les

consultations politiques entre les deux ministères des Affaires étrangères, qui a été signé,

couplé aux perspectives prometteuses qui s’en dégagent permettent d’envisager l’avenir

de notre partenariat avec optimisme pour le bonheur des deux peuples respectifs. « De

réelles potentialités existent et il appartient à nos gouvernements d’explorer les pistes

appropriées pour dynamiser et consolider notre coopération », a-t-il martelé. A titre illustratif, le président du Faso soutient la candidature de l’Egypte à la présidence de

l’UNESCO.

Le ministre égyptien chargé des Affaires étrangères, Dr Badr Abdelaty, a reconnu que tout

ce qui touche le Sahel touche fortement l’Egypte. Il a également annoncé la mise en place

de l’agence égyptienne de coopération pour le développement. Enfin, le ministre égyptien

a précisé que sa visite au Burkina, son deuxième pays dans une période difficile qui fait

face à différents défis sécuritaires et transfrontaliers lui permet de saluer les efforts

déployés par le Burkina dans la lutte contre le terrorisme et freiner ainsi sa propagation

dans la sous-région. Il a ajouté que son pays soutient l’AES à cet effet. Il s’est réjoui de l’organisation du forum d’affaires auquel prendront part des hommes d’affaires égypto-

burkinabè pour des investissements dans les domaines de l’énergie, l’agriculture, les infrastructures…

Ceci n’a été possible qu’avec la volonté affichée des Présidents, Abdel

Fattah Al-Sissi et Ibrahim Traoré, respectivement Président de la République Arabe

d’Egypte et Président du Faso.

Wanley Gérard COULIBALY

Joël Patrick KOALA

(Stagiaire)