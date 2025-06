Distinction honorifique: le Premier ministrte élevé à la dignité de grand officier de l’Ordre de l’Etalon

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a été élevé à la dignité de grand officier de l’Ordre de l’Etalon, ce vendredi 13 juin 2025, à la Grande chancellerie. La cérémonie a réuni les membres du gouvernement, ainsi que ses collaborateurs, tous mobilisés pour lui témoigner leur soutien et leur solidarité.

Cette distinction intervient six mois après sa nomination à la tête du gouvernement burkinabè, conformément aux dispositions du décret n°2018-0790/PRES/GC du 3 septembre 2018. Elle vient saluer non seulement son engagement au service de l’Etat, mais aussi son rôle de chef d’orchestre dans la mise en œuvre des politiques publiques, sous le leadership du Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré.

Après avoir rendu hommage à ses devanciers dans le cercle des grands officiers, le Premier ministre a eu une pensée pour ses concitoyens et concitoyennes engagés contre l’hydre terroriste et pour défendre le pays. Il a également salué l’appui constant de ses collaborateurs, de sa famille et de toutes les personnes qui ont jalonné son parcours dans le service public. « Cette décoration ne célèbre pas seulement un parcours individuel, elle salue un engagement collectif, celui de toutes celles et de tous ceux qui, chaque jour, contribuent à la grandeur de notre pays […] je la partage avec tous les agents de l’Etat, elle est dédiée à notre peuple, à ses sacrifices, à sa foi en l’avenir », a-t-il indiqué.

Pour le chef du gouvernement, la présente distinction constitue un appel à une responsabilité accrue. Aussi, a-t-il réaffirmé, son attachement indéfectible aux valeurs d’éthique, de transparence et de responsabilité dans la gouvernance publique. « L’honneur ne se réclame pas : il se mérite, il se confirme, et surtout, il se prolonge par le travail. Je prends l’engagement de continuer à promouvoir la vertu du travail bien fait, le respect du bien commun et l’élévation de l’intérêt général au-dessus de toute considération personnelle », a-t-il déclaré.

DCRP/Primature