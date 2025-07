Distribution de moustiquaires imprégnées: Jean-Claude Kargougou fait le constat au district sanitaire de Kombissiri

Le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a effectué une visite-terrain, le samedi 19 juillet 2025, au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Konioudou, dans la région du Nazinon. Cette sortie s’inscrit dans le cadre de la campagne de distribution de Moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA).

A la faveur de la campagne de distribution de Moustiquaires imprégnées à longue durée d’action (MILDA), le ministre de la Santé, Robert Lucien Jean-Claude Kargougou, a effectué une visite au Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Konioudou, le samedi 19 juillet 2025. A l’entendre, il est venu constater le déroulement de l’opération de distribution des moustiquaires dans le district sanitaire de Kombissiri, dans la province du Bazèga. « L’opération se passe bien et les populations sont véritablement mobilisées. Nous avons pu voir toute la planification de la campagne. Nous avons constaté que toutes les étapes, les prescriptions, les directives ont été suivies jusqu’à l’affichage des éléments de coûts de la mise en œuvre de l’activité », s’est-il réjoui. Le ministre de la Santé a précisé que cette sortie vise à s’assurer que l’opération se déroule dans la transparence. Ainsi, il a confié qu’à ce jour, au niveau de l’aire du CSPS de Konioudou, un peu plus de mille moustiquaires ont été distribuées, soit un taux de couverture de 91%. Sur l’ensemble du district sanitaire de Kombissiri, c’est un peu plus de 100 mille moustiquaires qui ont été distribuées avec environ une couverture de 91%, a-t-il noté. Au regard des actions menées, il s’est dit satisfait parce que l’opération est très bien conduite selon les directives qui ont été données par le ministère de la Santé, à travers le Secrétariat permanent pour l’élimination du paludisme.

Robert Lucien Jean Claude Kargougou a expliqué que la distribution a été précédée d’une sensibilisation pour que les populations puissent faire bon usage des moustiquaires. En plus, il a fait savoir que lors de la campagne, il a été question d’insister sur les autres méthodes de lutte contre le paludisme, notamment la nécessité impérieuse d’assainir le cadre de vie, de faire en sorte que les gites larvaires puisent être détruits.

Faire bon usage des moustiquaires

A ce titre le chef du département de la Santé a indiqué que dans le CSPS de Konioudou, plus de mille gites larvaires ont été détruits. Pour lui, la campagne a permis d’insister sur l’acceptation de la chimio-prévention du paludisme saisonnier chez les enfants de 3 à 59 mois pour qu’ils soient prémunis du paludisme. « Nous avons vu dans ce CSPS que la vaccination contre le paludisme est mise en œuvre avec de bonnes couvertures vaccinales. Ainsi l’infirmier chef de poste a constaté que depuis la mise en œuvre de la vaccination contre le paludisme, dans sa consultation au quotidien il n’a pas trouvé d’enfant qui a été vacciné et qui soit venu pour un épisode de paludisme », a poursuivi le ministre de la Santé. De ce fait, il a relevé que cela montre combien, il est important de se faire vacciner avec ce produit efficace contre le paludisme.

L’infirmier chef de poste du CSPS de Konioudou, Eric Kafando, a salué l’action de l’Etat dans la lutte contre le paludisme. Il a aussi appelé les populations à faire bon usage des MILDA afin de lutter efficacement contre le paludisme.

Quant au représentant des partenaires techniques, le chargé de programme au bureau de l’OMS Burkina Faso, Dr Laurent Moyenga, il a confié que les moustiquaires distribuées sont de bonne qualité. Il a aussi indiqué que les partenaires ont participé financièrement à l’acquisition de ces moustiquaires. « C’est l’OMS qui a fait une recommandation pour que les pays ayant un fardeau élevé du paludisme puissent bénéficier tous les trois ans d’une distribution universelle de moustiquaires. Chaque ménage devrait bénéficier d’une moustiquaire pour deux personnes », a-t-il conclu.

Evariste YODA