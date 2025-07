Droit en santé sexuelle et violences basées sur le genre : FEMIN-IN mobilise les journalistes.

Le Mouvement Citoyen FEMIN-IN, avec l’appui de son partenaire voix essentielles, a organisé un atelier le 18 juillet 2025 à Ouagadougou, pour sensibiliser les hommes et femmes de médias sur l’effectivité des droits en santé sexuelle et reproductive (DSSR) et les violences basées sur le genre (VBG).

L’objectif de cet atelier était d’outiller des journalistes sur les enjeux liés aux Droits en santé sexuelle et reproductive (DSSR) et les Violences basées sur le genre (VBG), en vue d’améliorer le traitement médiatique de ces questions sensibles mais cruciales pour le bien-être des populations notamment les femmes et les jeunes. Il s’agissait également de renforcer l’engagement des médias-une dizaine- sur les thématiques des DSSR ainsi que les VBG. Enfin organiser des échanges en groupes sur les bonnes pratiques médiatiques en matière de lutte contre les violences basées sur le genre et les droits en santé sexuelle et reproductive.

Dans son discours d’ouverture, la chargée de projet de l’association FEMIN-IN, Sabine GAMPINE, a souligné l’importance du rôle des médias dans la promotion des droits sexuels et reproductifs et dans la dénonciation des violences faites aux femmes. Elle a également appelé les médias à donner les informations justes concernant les DDSR et les VBG et d’être des relais auprès des communautés.

Les participants ont bénéficié des communications animées par IDO Joseph Bélélé, expert en Droit de Santé Sexuelle et Reproductive. Ils ont échangé sur l’accès aux services liés aux DSSR et les conséquences des VBG mais aussi sur le traitement journalistique de ces questions.

A l’issue de cet atelier, les participants se sont engagés à aborder fréquemment les thématiques liées aux DSSR et aux VBG dans leurs médias à travers des émissions et des reportages et être des relais auprès des populations.

Arouna SOMBIE