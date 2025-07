Election du haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés: la Suisse sollicite le soutien du Burkina Faso

Le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a reçu en audience, dans la soirée du mercredi 23 juillet 2025, madame Christine Schraner Burgener, la candidate officielle de la Suisse au poste de haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés.

Cette visite de la candidate suisse est une démarche auprès des autorités burkinabè en vue de solliciter la voix du Burkina Faso à cette élection. A l’occasion, la diplomate suisse et le chef de la diplomatie burkinabè ont pu échanger leurs points de vues sur la situation humanitaire au Burkina Faso, les défis en Afrique et au sein des Nations unies. Karamoko Jean Marie Traoré a surtout évoqué les nombreux défis liés à la gestion des refugiés et des personnes déplacées internes, en relevant la nécessité d’exploiter le potentiel de ces personnes au lieu de toujours les voir comme un problème. Une vision que madame Christine Schraner Burgener dit partager car c’est en cela que les personnes assistées peuvent devenir autonomes.

Avant cette rencontre, la candidate suisse a effectué une sortie terrain à Kaya pour toucher du doigt les réalités des populations déplacées installées dans cette zone. « Dans ce contexte sécuritaire difficile, il faut être solidaire avec les Etats membres et travailler ensemble pour trouver des solutions durables », a-t-elle indiqué. Le ministre a félicité la candidate pour sa désignation et sa démarche envers le pays des Hommes intègres. Il a également salué l’engagement de madame Burgener à soutenir, une fois élue, les pays à fort défi humanitaire en prenant en compte la spécificité de chaque pays. Tout en souhaitant plein succès à la candidate, il a émis le vœu que des engagements soient pris au plus haut niveau du HCR en faveur des personnes déplacées internes de l’espace sahélien notamment, celles vivant dans l’espace confédéral des Etats du Sahel.

