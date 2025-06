Employabilité : un recrutement de 10 000 jeunes pour des stages dans les 45 provinces du Burkina

Dans un communiqué en date du 5 juin 2025 et publié le 10 juin que Kantigui a consulté, le ministère des Sports, de la Jeunesse et de l’Emploi a annoncé le lancement d’un programme de recrutement de 10 000 jeunes Burkinabè pour des stages d’initiation à la vie professionnelle. Selon la note, cette initiative s’inscrit dans le cadre des actions visant à améliorer l’employabilité des jeunes et à faciliter leur insertion (…)

