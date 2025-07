Enrouement: un trouble vocal souvent bénin, parfois révélateur

L’enrouement, également appelé « dysphonie », désigne une modification anormale du timbre de la voix. Généralement bénin et temporaire, il est le plus souvent causé par une infection virale. Cependant, si les symptômes persistent au-delà de huit jours, un examen des cordes vocales s’impose pour en identifier la cause.

L’enrouement se traduit par une altération de la voix. Celle-ci peut, par exemple, devenir plus grave, « cassée » ou éraillée. On parle en médecine de dysphonie, voire d’aphonie lorsqu’il existe une extinction de voix complète. Cette altération de la voix résulte d’un trouble au niveau des cordes vocales ou du larynx, un organe situé dans le cou, juste sous le pharynx et au-dessus de la trachée, canal menant l’air vers les poumons. Le larynx contient les cordes vocales qui vibrent au passage de l’air expiré, produisant ainsi la voix. Dans la majorité des cas, l’enrouement survient à la suite d’un rhume, d’une rhinopharyngite, d’une angine ou d’une sinusite. Mais lorsque la dysphonie persiste, elle peut être liée à un usage excessif de la voix, à une inflammation chronique du larynx (laryngite), ou dans de rares cas, à une tumeur bénigne ou cancéreuse.

Il existe deux grandes formes d’enrouement, qui se distinguent par leur durée et leur gravité. L’enrouement aigu se manifeste de manière soudaine, le plus souvent sans gravité. La voix devient alors rauque ou peut même s’éteindre temporairement, généralement à la suite d’une infection ORL ou d’un traumatisme au niveau du larynx. A l’inverse, l’enrouement chronique s’installe sur plusieurs semaines et nécessite une évaluation médicale approfondie. Il peut être provoqué par un usage excessif de la voix, une inflammation chronique du larynx, une paralysie laryngée ou encore une lésion bénigne des cordes vocales. L’enrouement aigu est généralement sans gravité, même s’il peut être gênant chez les professionnels de la voix, comme les chanteurs, les professeurs ou les comédiens.

Le trouble de la voix est causé par un dysfonctionnement des cordes vocales, qui ne vibrent plus correctement. Parmi les origines possibles : une laryngite survenant après un coup de froid, pouvant s’accompagner de fièvre, de maux de gorge et de gêne respiratoire. Chez les enfants, une extinction de voix ou une voix blanche doit alerter : il peut s’agir d’une forme sévère de laryngite nécessitant une consultation en urgence.

L’enrouement peut aussi être provoqué par l’inhalation d’air sec ou enfumé, ou par une utilisation excessive de la voix (longs discours, cris, chants). Une autre cause possible est la paralysie d’un nerf contrôlant les muscles du larynx, notamment après une chirurgie de la thyroïde. Dans ce cas, la voix peut produire un double son, appelé « diphonie », plutôt qu’un enrouement classique.

Eviter les environnements enfumés

Cette altération se manifeste par une voix plus grave, rauque, voire à peine audible. Elle peut être accompagnée de toux, de douleur à la gorge ou d’une sensation de gêne. En cas de simple rhume, l’enrouement reste souvent sans conséquence. Toutefois, un mauvais usage des cordes vocales peut aggraver les symptômes et retarder la guérison. Pour protéger votre voix, il est essentiel de bien s’hydrater afin de maintenir les cordes vocales humides, et d’éviter de parler trop fort ou de chuchoter de manière forcée, ce qui sollicite davantage les muscles du larynx.

Il est impératif de consulter un professionnel de santé si l’enrouement s’accompagne de fièvre élevée, de toux violente, de difficultés respiratoires, s’il persiste plusieurs semaines, s’il survient après une opération dans la région du cou, ou encore s’il s’accompagne de douleurs à l’oreille, de troubles de la déglutition, de ganglions dans le cou, ou de difficultés à articuler certaines voyelles. Si l’enrouement persiste plus de 8 jours, il est impératif de consulter également un médecin (un oto-rhino-laryngologiste ou ORL).

Des mesures simples permettent de prévenir l’enrouement : éviter les environnements enfumés ou surchauffés, se protéger du froid, et surtout, arrêter le tabac. En cas de gorge irritée ou douloureuse, les pastilles adoucissantes ou les sprays contenant des substances antalgiques peuvent soulager les symptômes. Ces produits associent souvent plusieurs principes actifs pour maximiser leur efficacité. Le miel peut aussi avoir un effet apaisant. En cas de voix enrouée due à une utilisation excessive, il est impératif de mettre au repos les cordes vocales pour leur permettre de retrouver leur mobilité.

Wamini Micheline OUEDRAOGO

