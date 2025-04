Enseignement secondaire : le Premier ministre inaugure le complexe éducatif de la formation KoJUS

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a inauguré, vendredi 4 avril 2025 à Ouagadougou, le complexe éducatif de la formation KoJUS (Kosyam Jésuit University).

Dans le cadre du Projet d’amélioration de l’accès et de la qualité de l’éducation (PAAQE), le gouvernement burkinabè a réalisé un complexe éducatif composé d’un lycée scientifique d’application et d’un Centre universitaire de technologie et des sciences (CUTS). L’infrastructure a été inaugurée, vendredi 5 avril dernier, dans la capitale. Lors de la cérémonie d’inauguration, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a souligné l’importance du capital humain pour un développement durable et la transformation de l’économie. Le président de la Fondation Kosyam Jésuit University of Science, le Père François Kaboré, a présenté les composantes du complexe. Celui-ci se divise en deux parties : un lycée scientifique, couvrant les classes de la 6ᵉ à la terminale C et une université comprenant une école de business et un centre universitaire de sciences et de technologie, axé sur l’informatique, la physique, la chimie et la biologie.

Pour lui, l’objectif du complexe est d’offrir une formation intégrale aux étudiants, alliant excellence académique, développement moral et éthique.

« Après cette inauguration, la priorité sera de mettre en place un modèle pédagogique innovant qui prépare les élèves de manière intégrale, c’est-à-dire intellectuellement, moralement, spirituellement et physiquement », a-t-il déclaré.

« Le capital humain est pour nous, un enjeu majeur pour un développement durable dans une perspective de transformation de l’économie », a indiqué Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Il a ajouté que de nombreuses actions ont été initiées pour assurer l’épanouissement de la jeunesse et sa participation au développement national. « Kosyam Jesuit School of Science s’inscrit dans cette

dynamique d’amélioration de la qualité de l’enseignement », a-t-il précisé.

Un partenariat public-privé bénéfique

Le Premier ministre a rappelé que « dans un monde dominé par l’économie de la connaissance, la souveraineté, si chère au Président du Faso et à notre peuple, ne saurait se construire sans une formation scientifique de qualité ». C’est dans cette perspective qu’a été instauré le partenariat entre la Fondation KoJUS et le gouvernement burkinabè.

Le ministre de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, Boubacar Savadogo, a indiqué que ce projet résulte d’un partenariat public-privé entre l’Etat burkinabè et la Fondation KoJUS, avec le soutien de la Banque mondiale. Il a précisé que le complexe vise à renforcer l’enseignement scientifique et technologique au Burkina.

« Le complexe comprend un enseignement secondaire sous la tutelle du ministère en charge de l’enseignement secondaire et une section universitaire supervisée par le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation », a-t-il expliqué. Il a ajouté que le complexe bénéficiera à la fois aux élèves, aux étudiants, aux techniciens de laboratoire et aux enseignants des disciplines scientifiques (mathématiques, physique-chimie, sciences de la vie et de la terre).

Une éducation inclusive et intégrale

Le représentant résidant de la Banque mondiale au Burkina Faso, Hamoud Abdel Wedoud Kamil, a affirmé que son institution a apporté un soutien significatif à ce projet, en cohérence avec la vision du gouvernement en matière d’amélioration de l’enseignement scientifique. « La contribution de la Banque mondiale à la construction de cette infrastructure s’inscrit dans le cadre du projet PAAQE, doté d’une enveloppe de 150 millions de dollars américains, soit environ 90 milliards de francs CFA », a-t-il expliqué.

Il a réitéré l’engagement de la Banque mondiale à soutenir le gouvernement burkinabè dans sa politique de développement du capital humain durable, notamment en améliorant l’accès et la qualité de l’éducation post-primaire et secondaire.

Le parrain de la cérémonie, Prosper Kontiebo, archevêque métropolitain de Ouagadougou, a exprimé son souhait que KoJUS devienne un creuset où les jeunes burkinabè de toutes origines sociales, religions et langues puissent s’enrichir mutuellement. « Une saine éducation à l’écologie sera gage de paix, car elle permettra à chacun de trouver sa place dans la société et favorisera un climat de cohésion sociale », a-t-il ajouté.

Wamini Micheline OUEDRAOGO