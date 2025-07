Entreprenariat féminin : le FIED à la conquête des femmes burkinabè

Le Comité exécutif du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques (FIED) a animé une conférence de presse, lundi 21 juillet à Ouagadougou. Il a informé la tenue de la 14e édition du Forum international des femmes entreprenantes et dynamiques en novembre 2025.

La 14e édition du forum international des femmes entreprenantes et dynamiques (FIED) est prévue en novembre 2025. Pour éclairer l’opinion nationale sur l’évènement, le comité exécutif du forum a animé une conférence de presse le lundi 21 juillet 2025 à Ouagadougou. La présidente du comité exécutif du FIED, Djelika Yeo a indiqué que le forum va se tenir à partir du 25 novembre 2025 dans la capitale burkinabè sur le thème : « Rôle et impact de la femme dans l’industrialisation et dans la valorisation des produits locaux ». Le forum, a-t-elle expliqué, va être porté par le ministère en charge de l’action humanitaire et celui de l’industrie, sous la coordination du cabinet de la présidence du Faso. Selon Mme Yeo, le FIED est une plateforme multidimensionnelle au service de l’autonomisation de la femme et au développement de l’Afrique. « C’est une machine incontournable qui accompagne les politiques des gouvernements en matière d’entreprenariat des femmes vivantes en milieu rural et urbain », a-t-elle confié. A l’en croire, le FIED offre des opportunités d’affaires dans tous les secteurs porteurs de l’économie. Il est présent dans 30 pays africains dont le Burkina Faso et compte 32 000 membres. Pour le conseiller spécial du Président du Faso, Gaëtan Ouédraogo, la question de l’autonomisation de la femme tient beaucoup au chef de l’Etat le Capitaine Ibrahim Traoré. C’est ce qui justifie, a-t-il précisé, son accord pour parrainer cet évènement majeur organisé par des femmes leaders africaines. Selon M. Ouédraogo, le forum est un tremplin pour booster l’entreprenariat féminin.

En réponse aux questions des journalistes, Mme Yeo a soutenu que le choix du Burkina pour accueillir l’édition 2025 du FIED réside dans la volonté du Président du Faso d’accompagner les femmes burkinabè pour leur autonomisation. « Notre objectif est de mettre en lumière le leadership féminin et renforcer l’autonomisation des femmes africaines » a indiqué la vice-présidente et porte-parole du FIED, Faouhzia Tarik. Pour elle, la 14e édition va porter un message fort et ferme pour exiger des gouvernements, des institutions et du secteur privé un accompagnement pour les femmes à entreprendre.

La présidente du conseil scientifique du FIED 2025, Nathalia Mouliom a estimé que la femme est vulnérable dans son essence. « Le FIED accentue la relation entre les femmes rurales et urbaines pour se donner la main dans une synergie d’action », a-t-elle conclu.

Emmanuel BICABA

Dramane KONATE

(Stagiaire)