Entrepreneuriat communautaire: le chantier de l’usine de tomate de Tenkodogo estimé à 13%

Le chargé de missions du président du Faso pour la région du Nakambé, Adaman Kamboné et des membres de l’agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire ont visité, le mercredi 9 juillet 2025, le site de construction de l’usine de transformation de tomate de Tenkodogo.

Deux mois après le démarrage des travaux, le chantier de construction de l’usine de transformation de tomate de Tenkodogo, fruit de l’entrepreneuriat communautaire, est à un taux d’exécution de 13%. L’information a été donnée, le 9 juillet 2025, par l’ingénieur en chef des travaux, Latif Bonkoungou, à une délégation de l’Agence pour la promotion de l’entrepreneuriat communautaire (APEC), conduite par le chargé de missions du président du Faso pour la région du Nakambé, Adaman Kamboné, en visite sur le site.

M. Bonkoungou a rassuré que tout est mis en œuvre pour livrer l’unité industrielle en avril 2026. Nous sommes très confiants. Chaque acteur s’attelle à redoubler d’effort », a-t-il déclaré. Bâtie sur une superficie de 3 hectares, la future entreprise est située dans le village de Pedogo, au Nord-Ouest de Tenkodogo, à quelques jets de pierres de l’évêché. Selon l’ingénieur en chef des travaux, le projet est composé de trois lots, confiés à trois entreprises.

Le lot 1 est chargé de l’exécution du bâtiment administratif et l’aménagement du site alors que la confection des charpentes métalliques et de la ligne de production, suivie de leur montage relèvent du lot 2. Quant au lot 3, Latif Bonkoungou a confié qu’il consiste en l’exécution des plateformes et des différents bacs à eaux.

Inciter les citoyens à continuer à souscrire

Les hôtes du jour ont bénéficié d’une visite guidée concernant, entre autres, les travaux d’implantation du bâtiment administratif, de l’infirmerie, du réfectoire, du magasin de produits finis, de l’usine proprement dite, du périmètre des matières premières, du bassin d’eaux, de la salle technique.

Pour le chargé de missions du président du Faso, Kamboné, le constat est encourageant. Il a précisé que cette visite vise à inciter les citoyens de la région à continuer à souscrire à l’APEC. « L’objectif, c’est de communiquer sur ce projet et encourager les souscripteurs à poursuivre les efforts. Car, la plupart des gens ne savent pas que la construction de l’unité industrielle a débuté », a-t-il déclaré. Adaman Kamboné a indiqué qu’à la date du 9 juillet, les souscriptions récoltées dans la région restent insuffisantes pour un projet dont le coût de réalisation est d’environ 7,5 milliards de francs CFA. Il a, pour ce faire, lancé un appel aux populations du Nakambé à faire confiance aux volontaires de l’APEC qui sillonnent les villages et à y souscrire massivement.

L’on a également appris du chargé de missions qu’il n’y a pas eu de pose de première pierre pour cette unité, le président du Faso préférant, d’après ses explications, faire le déplacement de Tenkodogo, lors de l’inauguration.

Anselme KAMBIRE