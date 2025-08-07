Etablissements de vente d’aliments pour animaux : une opération pour s’assurer de la qualité des produits

La Direction générale des services vétérinaires (DGSV) a organisé, une opération de contrôle des établissements de vente d’aliment pour bétail, volaille et produits laitiers, jeudi 7 aout 2025, dans la commune de Koubri, à quelques encablures de Ouagadougou.

A la suite d’une série d’identification et de sensibilisation des promoteurs des aliments pour animaux et ceux des produits laitiers, la direction générale des services vétérinaires, passe à l’évaluation de la qualité des aliments destiné à la consommation des animaux, et celle des produits laitiers. Ainsi, elle a entamé une opération de contrôle des établissements de vente d’aliments pour animaux, et de produits laitiers, jeudi 7 août 2025 dans la commune de Koubri. Lors de cette sortie, il s’est agi d’inspecter et de prélever des échantillons des différents produits en vue de faire une analyse de laboratoire. Le directeur général de la santé publique vétérinaire, Kadré Sanfo a indiqué que les résultats de l’analyse serviront à délivrer des autorisations provisoires ainsi que des rapports d’inspections, aux établissements conformes aux conditions de stockage, de conservation, et qui répondent aussi aux normes de qualité. En ce sens, les entreprises qui par contre sont en porte-à-faux avec les règles seront officiellement fermées et interdites de commercialiser. « Nous n’allons pas permettre à ces établissements de produire des aliments et des produits laitiers, pouvant nuire à la santé des animaux et à celle des consommateurs », a insisté Kadré Sanfo. Pour lui, cette opération permettra de s’assurer de la performance des produits mis sur le marché, et également de vérifier si ceux transformés et commercialisés sont en adéquation avec les règles dictées par les services vétérinaires. Il a poursuivi que cela va favoriser la distribution des produits qui répondent aux besoins des consommateurs. « D’ici à la fin de cette opération, les aliments commercialisés seront de qualité », a espéré M. Kadré Sanfo. « La qualité des produits occupent 70% de la charge des productions ». a-t- il fait savoir. Il a invité tous les promoteurs à se faire enregistrer conformément aux dispositifs règlementaires tout en incitant les entreprises à se faire inspecter couramment. « Nous invitons tous les promoteurs à s’approcher des services techniques, pour tout besoin d’accompagnement, afin de se mettre à jour », a conclu M. Sanfo. Le promoteur du « moulin de l’éleveur Faso neere », Job Oubda s’est réjoui de l’initiative qu’il a trouvée rentable pour les éleveurs. Job Oubda a par ailleurs invité les autorités à revoir les frais d’analyse afin que tous les promoteurs puissent s’enregistrer et garantir a leurs consommateurs, des produits de qualité.

Aly SAWADOGO

Lydia Esther BILLA

(Stagiaire)