Euphrasie Kouassi Yao  à Washington: Un dialogue fructueux avec les autorités américaines

A Washington, la ministre Euphrasie Kouassi Yao, Conseillère spéciale du Premier ministre ivoirien chargée du genre et Titulaire de la Chaire UNESCO « Eau, Femmes et Pouvoir de Décisions » (CUEFPOD), renforce la diplomatie d’influence de la Côte d’Ivoire. En mission officielle aux États-Unis du 25 avril au 5 mai, elle a mené une série de rencontres diplomatiques, universitaires et stratégiques, en vue de faire rayonner l’expérience ivoirienne en matière d’égalité femmes-hommes, paix et développement, tout en renforçant les partenariats internationaux.

Au cœur de cette mission, la ministre a échangé avec des personnalités de premier plan, notamment Hana Brixi, Directrice mondiale du genre à la Banque mondiale. Elle y a présenté les politiques publiques sensibles au genre menées par la Côte d’Ivoire et les résultats qui ont permis au pays d’être classé Championne d’Afrique dans la lutte contre les discriminations (selon l’indice SIGI 2023 de l’OCDE).

Touchée par l’approche rigoureuse et les résultats obtenus, Mme Brixi a exprimé sa volonté de renforcer la coopération entre la Banque mondiale et la Côte d’Ivoire, saluant notamment l’expertise reconnue de la ministre, forte de plus de 30 années d’expérience dans le domaine du genre et du développement.

Dans la même dynamique, Euphrasie Kouassi Yao s’est entretenue avec les représentantes de Human Rights Watch, Nicole Widdersheim et Carine Kaneza Nantulya, pour aborder les synergies possibles en matière de droits humains, d’inclusion et de lutte contre les discriminations.

Elle a également été reçue au prestigieux Atlantic Council, un think tank influent à Washington, par Benjamin Mossberg, directeur adjoint. L’institution, très engagée dans le leadership féminin et la recherche sur les politiques de genre, a conclu avec la Chaire UNESCO un partenariat stratégique autour de l’inclusion dans la gouvernance mondiale.

La ministre a aussi rencontré plusieurs figures éminentes du monde universitaire, comme Sarah Rutherford du Georgetown Institute for Women, Peace and Security, et Dr Robyn Watson Ellerbe de l’Institute for Women’s Policy Research. Ensemble, elles ont exploré les leviers pour promouvoir l’équité économique et l’autonomisation des femmes à l’échelle mondiale.

Un échange riche a également eu lieu avec la Professeure Jeanne Toungara Maddox, anthropologue et chercheure ivoirienne de renom, au siège de l’ambassade de Côte d’Ivoire à Washington, en présence de l’ambassadeur Ibrahim Touré, qui a fortement contribué au succès de cette mission.

Le point d’orgue de cette mission fut une audience au Département d’État américain, où la délégation ivoirienne a présenté les programmes phares de la Chaire UNESCO CUEFPOD. Les discussions entamées avec Thomen Martin et Sonya Weston ont ouvert la voie à des échanges bilatéraux renforcés sur les thématiques de genre, de paix et de développement.

« Cette mission a confirmé que l’expertise et l’expérience ivoiriennes en matière de promotion de l’égalité des chances constituent aujourd’hui des modèles reconnus et recherchés », a déclaré la ministre Euphrasie Kouassi Yao. « Le dialogue engagé avec nos partenaires américains témoigne d’une volonté commune d’agir pour un monde plus juste et plus équitable. »

Dans un contexte international où les enjeux d’égalité et de gouvernance inclusive sont plus que jamais stratégiques, cette mission illustre la volonté de la Côte d’Ivoire de s’imposer comme un acteur clé du dialogue mondial sur les questions de genre. Le leadership de la ministre Euphrasie Kouassi Yao, la qualité des réformes ivoiriennes, et le classement du pays à la tête de l’indice SIGI 2023, témoignent d’une dynamique nationale saluée sur la scène internationale.

