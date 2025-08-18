Evaluation des membres du gouvernement : le Premier ministre préconise la création d’un guichet unique de la diaspora

Le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, a reçu, jeudi 14 août 2025, à Ouagadougou, les ministres chargés des Affaires étrangères, de l’Administration territoriale et de l’Habitat. Ils ont présenté le bilan à mi-parcours de leurs contrats d’objectifs 2025 à eux assignés.

C’est bouclé pour les évaluations à mi-parcours des membres du gouvernement par le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. En effet, les trois ministres alors absents, lors de l’opération d’analyse des performances dans les départements ministériels ont été évalués, jeudi 14 août dernier, sur la base de leur contrat d’objectifs 2025. A cette occasion, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Karamoko Jean Marie Traoré, a fait le scanner de son département au chef du gouvernement.

Il a indiqué que le document évalué repose essentiellement sur quatre axes : le renforcement de la défense et de la sécurité du territoire, la consolidation du rayonnement du Burkina Faso et le traitement des questions d’intégration et de coopération, l’amélioration de la gestion de la diaspora ainsi que des questions migratoires et de réfugiés, et le renforcement de l’éthique et de la déontologie.

Et, la mise en œuvre dudit contrat, a-t-il dit, affiche à la date de fin juin dernier, un taux global de réalisation de 60,63 %. Le patron de la diplomatie burkinabè a fait savoir que les taux de réalisation des activités varient selon les objectifs : 70,22 % pour la défense et la sécurité, 55,28 % pour le rayonnement et la coopération, 63,27 % pour la gestion de la diaspora et 100 % pour l’éthique et la déontologie. « Ces chiffres représentent le niveau d’exécution des activités concourant à l’atteinte des objectifs », a-t-il précisé.

Le chef de la diplomatie burkinabè a relevé plusieurs contraintes ayant affecté la mise en œuvre, notamment des difficultés budgétaires et des reports imposés par certains Etats partenaires, en particulier pour les commissions mixtes de coopération, alors que la partie burkinabè était prête. Le Premier ministre a donné de nouvelles orientations pour le second semestre, appelant à maintenir la dynamique et à accélérer les projets en cours. Il a insisté sur la création d’une plateforme efficace, véritable guichet unique de la diaspora, afin de favoriser l’implication des Burkinabè de l’extérieur dans la mise en œuvre des politiques publiques.

La maitrise de l’Administration territoriale évaluée à 52,35%

‎Le contrat d’objectifs assigné au ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Mobilité, Emile Zerbo, a été évalué par le chef du gouvernement, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, à 52,35%, à la date du 30 juin 2025. Un taux de réalisation à mi-parcours ‎adossé à ce contrat qui s’articule autour de 11 priorités, dont la protection civile, l’Etat civil, la gouvernance politique et locale, ainsi que la mobilité, selon le ministre Zerbo. Il a précisé que parmi les résultats obtenus, 65 000 actes de naissance ont été délivrés à des personnes déplacées internes, un acquis essentiel pour la reconnaissance juridique de ces citoyens.

« En matière de titres de transport, 125 000 documents ont été émis sur un objectif annuel de 145 000. Une performance qui témoigne d’une réponse concrète à la mobilité des populations. Des Plans d’Organisation des secours (Plans ORSEC) ont également été élaborés dans plusieurs provinces, notamment la Comoé et le Ganzourgou, pour anticiper les situations d’urgence », a détaillé le ministre d’Etat chargé de l’Administration territoriale. Le ministre Emile Zerbo a également indiqué que des efforts supplémentaires seront déployés pour améliorer les performances et que les insuffisances relevées feront l’objet de mesures correctives, afin d’accomplir au mieux le taux de réalisation d’ici à la fin de l’année.

60, 23% pour le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat

Le ministre de l’Urbanisme et de l’Habitat, Mikaïlou Sidibé, a aussi présenté au Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo, le bilan à mi-parcours de son contrat d’objectifs. Sur les 35 activités prévues pour l’année, le taux global de réalisation s’élève à 60,23 % au 30 juin dernier. « Nous avons pu atteindre des résultats satisfaisants et nous restons engagés pour que, d’ici à la fin de l’année, nous puissions afficher un taux de mise en œuvre largement satisfaisant », a déclaré le ministre à la sortie de la séance d’évaluation.

Il a mis en avant, parmi les résultats significatifs du premier semestre, l’adoption et la vulgarisation du référentiel de programmation urbaine, outil stratégique destiné à planifier et rationaliser l’occupation de l’espace pour l’habitat et les équipements socio-collectifs. Aussi, le ministre a mentionné la réalisation d’environ 300 logements, la mise à disposition de près de 12 000 parcelles pour l’auto-construction, l’aménagement de 50 kilomètres de voiries et d’ouvrages d’assainissement, ainsi que le contrôle de près de 5 000 constructions afin d’en vérifier la conformité aux normes.

En retour, le Premier ministre a salué les avancées et félicité le ministre pour ses efforts, tout en formulant des orientations pour consolider la dynamique et achever les actions restantes. Malgré les contraintes financières et les difficultés liées à la mobilisation du foncier, souvent tributaires de concertations avec les propriétaires terriens, Mikaïlou Sidibé s’est dit confiant. Alors, il a appelé l’ensemble des acteurs de l’Urbanisme et de l’Habitat à rester mobilisés pour atteindre, à la fin de l’année, un taux de mise en œuvre pleinement satisfaisant.

Wanlé Gérard COULIBALY