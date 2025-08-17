Faso Academy: 48 candidats en compétition

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a présidé la cérémonie de lancement officiel de Faso Academy, samedi 16 août 2025, à Ouagadougou.

Interrompu par des raisons budgétaires, sécuritaires entre autres, Faso Academy renait en 2025. Le lancement officiel de l’émission a eu lieu, samedi 16 aout, à l’hotel Azalaï. Son animateur, Jacky EI Feno, a déclaré que la première session de l’édition de renaissance de Faso Academy est prévue pour, dimanche 17 août 2025, au sein de la mairie centrale de Ouagadougou. 48 candidats ont été retenus après un casting dans les 17 régions. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a salué l’ensemble des acteurs pour leur engagement inébranlable en faveur de la culture nationale et leur persévérance qui ont permis la renaissance de Faso Academy considéré comme un phare pour la jeunesse burkinabè.

« Faso Academy, c’est bien plus qu’un divertissement, c’est un mouvement qui unit les cœurs des montagnes du Sahel aux balcons de la diaspora, autour des richesses de notre patrimoine culturel », a t-il souligné. Le ministre chargé de la Communication a affirmé que le retour de Faso Academy est une preuve de résilience témoignant que le Burkina Faso, même éprouvé, continue de chanter, de créer et d’innover. Selon lui, cette émission n’est pas une simple compétition, mais une scène pour révéler les voix de demain, une épreuve qui transforme. Le parrain de l’édition 2025 de Faso Academy, Wendlassyda Moise Ouédraogo, a appuyé les propos du ministre en expliquant que l’émission est une école de vie, un lieu où les jeunes talents s’expriment, se révèlent et portent haut la voix d’un Burkina en pleine transformation.

Il a soutenu que Faso Academy nous rappelle que la culture reste une arme de reconstruction massive, une lumière capable de rassembler et de redonner espoir. « La victoire n’est pas seulement de monter sur le podium, mais la victoire, c’est d’oser, de partager son talent et de contribuer à écrire une nouvelle page de l’histoire culturelle du Burkina Faso », a déclaré M. Ouédraogo à l’attention des candidats. Pour le Directeur général de la Radiodifffusion télévision du Burkina (RTB), Atéridar Galip Somé, cette réprise de Faso Academy est instruit pour adosser les contenus de la RTB aux valeurs culturelles africaines, en général et singulièrement burkinabè.

« Cette instruction s’est traduite par une réorientation de notre politique de production. Dans cette même dynamique, la célèbre série dénommée Affaires publiques fera son retour sur les antennes de la RTB », a-t-il poursuivi. Le DG de la RTB a indiqué que sous l’impulsion du gouvernement, ils ont acquis les droits de diffusion d’une vingtaine de séries déjà connues (séries burkinabè), qui seront rediffusées sur l’ensemble de leurs chaînes. Pour lui, l’objectif de ces rediffusions est de recoloniser les antennes.

Nadège YE Soukriya NACRO (Stagiaire)