Faso Mêbo/Tenkodogo: des transporteurs donnent 40 tonnes de gravillon de granite

Le syndicat des transporteurs routiers et voyageurs de Tenkodogo a remis, à Faso Mêbo de ladite ville, 40 tonnes de granite concassé, de la cécalyte et des bidons d’huile de vidange pour la confection de pavés.

Les jours se suivent et se ressemblent à la base de la coordination régionale de Faso Mêbo, à Tenkodogo. Le mercredi 13 août 2025, c’est au tour du syndicat des transporteurs routiers et voyageurs de Tenkodogo de remettre 40 tonnes de granite concassé, des sacs de cécalyte et des bidons d’huile de vidange pour la confection des pavés pour une valeur estimée à 950 000 F CFA, selon le président de cette organisation, Hamado Bougouma. « Nous avons apporté ce matériel en vue d’accompagner l’Initiative présidentielle Faso Mêbo, voulue par le chef de l’Etat, le capitaine Ibrahim Traoré », a-t-il déclaré. Il a justifié le soutien par le fait que les membres du syndicat des transporteurs et voyageurs sont fiers de ce que fait le Burkina.

Un don qui a ravi le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tenkodogo, Sami Bérenger Pooda. Pour lui, cet appui des transporteurs est d’une importance majeure puisqu’il va accompagner les travaux qui se font à Faso Mêbo de Tenkodogo. « Ce don arrive à point nommé, car il va contribuer, de façon significative, à l’atteinte des objectifs de la coordination régionale de Faso Mêbo », s’est réjoui M, Pooda.

Il a saisi l’occasion pour inviter l’ensemble des transporteurs empruntant les routes nationales et notamment celle traversant la cité de Zoungrantenga à s’inspirer de l’exemple du syndicat des transporteurs routiers et voyageurs de Tenkodogo pour apporter leur contribution à Faso Mêbo, tant au niveau régional qu’au plan national. Le PDS de Tenkodogo a aussi exhorté les transporteurs de cette organisation syndicale à appliquer au quotidien les gestes de civisme et du respect du Code de la route. Le syndicat a été créé le 24 avril 2024. Il a, entre autres, pour missions d’organiser les transporteurs, de les sensibiliser sur le respect du code de la route et des clients.

Anselme KAMBIRE