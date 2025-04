Festival international des Cascades : une tribune pour la promotion des sites touristiques et culturels

Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a lancé les activités du Festival international des Cascades (FESTICAS), dans la soirée du jeudi 10 avril 2025 à Banfora. Cette Ire édition s’est tenue du 10 au 13 avril 2025 à la place de la Nation de la cité du Paysan noir sur le thème : « Le Burkina Faso, la destination à ne pas manquer ».

La Ire édition du Festival international des Cascades (FESTICAS) a ouvert ses portes pour quatre jours de promotion culturelle de la région. Placé sur le thème : « Le Burkina Faso, la destination à ne pas manquer », ce festival se tiendra du 10 au 13 avril 2025. Le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, a lancé les activités de ce nouveau-né des festivals, dans la soirée du jeudi 10 avril 2025. L’objectif, aux dires du promoteur, Mamadou Koné, est de promouvoir les sites touristiques et culturels de la région des Cascades. L’idée, fait-il savoir, est de faire comprendre aux Burkinabè que les sites touristiques du pays sont accessibles malgré la situation sécuritaire. « En initiant ce festival, nous voulons, non seulement faire la promotion des sites touristiques et culturels, mais aussi montrer aux Burkinabè que personne ne viendra faire la promotion de nos sites touristiques et culturels à notre place », a-t-il souligné. Pour lui, le FESTICAS représente avant tout un moyen de résistance culturelle face au défi sécuritaire que connaît le Burkina Faso. « Il est important pour nous, en tant qu’acteurs du secteur culturel, de songer à promouvoir le tourisme et de faire promouvoir les sites touristiques », a-t-il affirmé. Durant les quatre jours de festivités, les participants ont visité des sites touristiques, assisté à des expositions d’artisanat, aux concerts, aux spectacles, aux projections de films ainsi qu’aux ateliers professionnels. Plusieurs artistes nationaux et internationaux ont été invités afin de donner un éclat à l’évènement.

Promouvoir le tourisme interne

Selon le ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, Pingdwendé Gilbert Ouédraogo, le FESTICAS se veut être une vitrine de promotion et de valorisation des potentialités culturelles et touristiques de la région. Il a félicité les organisateurs du festival et salué l’initiative qui s’inscrit en droite ligne de la mission de son département. « L’objectif recherché par le FESTICAS est de faire la promotion de la culture burkinabè, de valoriser les sites touristiques de la région des Cascades et de participer au renforcement du vivre-ensemble », a-t-il indiqué. Ce festival, aux dires du ministre Ouédraogo, vient rappeler une fois de plus que la culture et le tourisme constituent des vecteurs puissants de paix et de cohésion sociale.

« Après la 29e édition du FESPACO qui a été l’événement culturel majeur de cette année 2025, il était essentiel pour mon département de s’ouvrir à d’autres secteurs, notamment celui du tourisme », a justifié Pingdwendé Gilbert Ouédraogo. Il a également insisté sur la nécessité de promouvoir le tourisme interne au Burkina Faso. C’est dans ce sens que le chef du département du tourisme a annoncé le lancement du mois du patrimoine burkinabè dès la semaine prochaine dans la cité de Sya. Pingdwendé Gilbert Ouédraogo a de ce fait, invité l’ensemble des Burkinabè à prendre d’assaut les 1 080 sites touristiques et à célébrer avec fierté la centaine de manifestations culturelles orga-nisées à travers le pays pour que vive le Burkina Faso digne et prospère. Le président de la délégation spéciale de la commune de Banfora, Yacouba Barro, a, quant à lui, traduit sa reconnaissance aux orga-nisateurs pour le choix de la commune de Banfora pour la tenue de cette Ire édition.

Noufou NEBIE