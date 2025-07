Fonds de soutien patriotique: 101,8 milliards F CFA mobilisés au 30 juin 2025

Le conseil d’orientation du Fonds de soutien patriotique (FSP) a tenu, le vendredi 4 juillet 2025 à Ouagadougou, sa deuxième session ordinaire sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Il ressort qu’au premier semestre 2025, les contributions des Burkinabè au FSP s’élèvent à plus de 101,8 milliards F CFA.

Les Burkinabè de l’intérieur et de l’extérieur restent mobilisés pour venir à bout de la crise sécuritaire que traverse le pays. Cet attachement à la Nation, ils l’expriment au quotidien à travers leurs contributions en nature ou en espèces au Fonds de soutien patriotique (FSP). Pour un objectif de mobilisation de 150 milliards attendus en fin décembre 2025, le FSP a déjà enregistré 101,8 milliards F CFA de contributions au 30 juin dernier, selon le conseil d’orientation du fonds qui a tenu sa 2e session ordinaire de l’année, le vendredi 4 juillet 2025, à Ouagadougou, sous la présidence du Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo.

Le FSP enregistre ainsi 67,8% de taux de réalisation pour les six premiers mois de l’année. Ce niveau de mobilisation correspond à une augmentation de 12,2% par rapport à 2024, où le montant total mobilisé se chiffrait à 86,2 milliards F CFA à la même période. Pour ce qui est des contributions au titre du deuxième trimestre 2025 proprement dit (23 mars-22 juin 2025), elles s’élèvent à 63,7 milliards F CFA, contre 15,8 milliards F CFA au premier trimestre (1er janvier-22 mars 2025), soit une progression de 192,8%.

Le FSP est alimenté majoritairement par les prélèvements sous forme de taxes, évalués à plus de 56 milliards F CFA, soit 57,8% suivi des retenues obligatoires sur les salaires du public qui s’élève à 17,7 milliards F CFA, soit 18,3%. Pour ce qui est des charges de fonctionnement du fonds, sur un total de 39, 3 milliards F CFA, 34,2 milliards F CFA, soit 86,85% des charges, ont été injectés dans les primes d’opération et 3,8 milliards F CFA dans l’alimentation des VDP nationaux, soit 9,7%.

Des résultats concrets sur les plans sécuritaire, économique …

« Ces résultats sont d’autant plus remarquables qu’ils sont obtenus dans un contexte économique régional et international de plus en plus difficile », a souligné le président du conseil d’orientation du FSP, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo. Il a indiqué que cette session se tient à un moment où l’ensemble des efforts consentis commencent à produire des résultats concrets, tant sur le plan sécuritaire, qu’économique, humanitaire et social.

C’est pourquoi, il a exprimé sa satisfaction et traduit sa gratitude à toutes les parties prenantes pour ces performances tout en leur adressant ses encouragements à poursuivre dans cette dynamique. Pour le chef du gouvernement, il importe de consolider les acquis et de s’investir véritablement pour venir à bout le plus vite possible de l’hydre terroriste et jeter les bases de la construction d’une paix durable. La tenue des sessions du conseil d’orientation constitue un exercice de redevabilité.

« C’est une activité que nous tenons chaque trimestre pour une question de transparence sur la collecte des fonds et la gestion du FSP qui joue un rôle très important dans la reconquête du territoire », a expliqué le ministre de l’Economie et des Finances, Aboubakar Nacanabo. Il s’est par ailleurs réjoui des efforts et l’engagement que les Burkinabè ont témoigné à travers leur

mobilisation autour du FSP. « Ce qui a été collecté au titre du premier semestre a été essentiellement utilisé pour la prise en charge des volontaires pour la défense de la patrie », a précisé le ministre Nacanabo. Il a rassuré d’une meilleure organisation et d’une prise en charge adéquate pour les temps à venir, tout en invitant les Burkinabè à rester mobilisés pour relever les défis restants.

Mahamadi SEBOGO

Yemima LANKOANDE

(Stagiaire)