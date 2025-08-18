Gestion des entreprises publiques et parapubliques: des administrateurs à l’école de la bonne gestion

Le Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA) organise, du 18 au 20 août 2025, à Ouagadougou, une session spéciale de formation et d’information au profit des administrateurs des sociétés à capitaux publics.

Le gouvernement a engagé des réformes dans le but de garantir une gestion efficace et efficiente des entreprises publiques et parapubliques. Au nombre de celles-ci, il y a la tenue d’une session spéciale au profit des nouveaux administrateurs n’ayant pas pris part à la formation de janvier 2025 tenue à Bobo-Dioulasso. C’est dans ce cadre que se tient, du 18 au 20 août 2025, ladite session.

Elle vise, selon le représentant du secrétaire général du Ministère de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (MICA), Mathué Badiel, à mettre à niveau les administrateurs et les autres dirigeants des entreprises sur la vision du gouvernement et les réformes opérées. Au menu, deux thèmes seront exposés. Il s’agit des

« Enjeux de la gouvernance et réformes des entreprises dans le cadre de la gestion des entreprises publiques et parapubliques » et la « Citoyenneté, civisme et patriotisme dans l’exercice de la fonction d’administrateurs ».

Pour le représentant du SG, cette session constitue un espace d’échanges, de partage d’expériences et de bonnes pratiques en matière de gouvernance d’entreprise, gage d’une amélioration continue de leur performance.

« Elle doit servir de tremplin pour susciter l’engagement patriotique et le civisme pour une gouvernance vertueuse des entités publiques », a-t-il souligné.

Et, la directrice générale de la promotion de l’entreprise, Fleur Prudence Balboné, de poursuivre que cette session spéciale fait suite à la 1re cohorte qui a lieu en janvier, au titre de la 25e session du séminaire de formation.

« Durant ces trois jours de formation, il s’agira de mettre les administrateurs à niveau sur les orientations actuelles du gouvernement pour qu’ils puissent accompagner les différentes structures dont ils ont la charge », a-t-elle indiqué.

A cet effet, Mathué Badiel a invité les participants à saisir l’occasion pour échanger autour des réformes entreprises par le gouvernement.

« C’est le lieu de vous outiller et de vous approprier l’ensemble des textes adoptés en l’occurrence les modalités de désignation et de rémunération des administrateurs et celles des directeurs généraux et du personnel en vue d’assurer pleinement vos missions », a-t-il exhorté. La formation se déroule en deux vagues.

La première se tient, du 18 au 20 août et la seconde du 25 au 27 août 2025, à Ouagadougou. C’est 1999 que le séminaire de formation des administrateurs des sociétés à capitaux publics a été institué à l’issue de l’assemblée générale des sociétés d’Etat dans le but de doter les premiers responsables des entreprises publiques et parapubliques en connaissances pouvant leur permettre d’accompagner leurs structures dans le cadre de la gestion pour plus de performances et plus de résultats au profit des citoyens.

Fleur BIRBA