Grand prix cycliste du Réseau des Caisses populaires : Bassirou Monéa se vêt du maillot jaune

Le réseau des Caisses populaires du Burkina Faso, en collaboration avec la Ligue du Centre de cyclisme, a organisé la 12e édition de son Grand prix cycliste, dimanche 1er juin 2025, à Ouagadougou. Le coureur de l’AS Bessel, Bassirou Monéa a été le vainqueur de cette 12e édition.

73 coureurs issus de 17 clubs ont pris part à la 12e édition du grand prix cycliste Réseau des Caisses populaires du Burkina. La compétition s’est disputée sur une distance de 125, 500 km. Malgré la canicule de ce dimanche 1er mai 2025 sur le Boulevard Thomas-Sankara, la course est allée vite. Monéa Bassirou, le vainqueur a mis un temps de 3h 07’29 ’’, pour boucler le circuit, soit une vitesse moyenne de 40,803 km/h.

Toutefois, ce rythme de vive allure a décimé le peloton à l’échelle course. Seulement 35 coureurs ont pu traverser la ligne d’arrivée. Le sociétaire de l’AS Bessel a été suivi respectivement par Issouf Ilboudo de l’AJCK et de Allassane Ouattara de Makafa. En guise de récompense, tous les 10 premiers ont reçu des enveloppes financières en fonction de leur classement. Le vainqueur Monéa Basirou a empoché la somme de 250 000F, le maillot jaune et le trophée. Son dauphin Issouf Ilboudo s’est contenté de

la somme de 150 000F. Allassane Ouattara, 3e au classement, s’est consolé avec 100 000F. Pour la directrice générale de la faitière des Caisses populaires du Burkina, Azaratou Sondo/Nignan, c’est une satisfaction d’avoir pu organiser la 12e édition du Grand prix cycliste, à l’occasion de la 20e édition de la semaine des Caisses populaires. « Notre objectif est de contribuer à l’essor du cyclisme.

Nous sommes heureux de contribuer par cette compétition à rendre plus compétitif nos coureurs », a-t-elle souligné. A croire le vainqueur Bassirou Monéa, c’est le collectif qui a payé. « Je félicite mes équipiers qui ont travaillé à ce que nous puissions remporter la course », a laissé entendre le champion. Quant au président de la ligue du Centre de cyclisme, Marcel Bélem, il a indiqué que c’est une aubaine de pouvoir compter sur le partenaire, le réseau des Caisses populaires pour donner de la compétition aux cyclistes surtout dans un monde où les ressources financières deviennent rares.

Pengdwendé Achille OUEDRAOGO