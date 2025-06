Hadj 2025 : 342 pèlerins de retour de la terre sainte

Les premiers pèlerins burkinabè ont foulé le sol burkinabè, dans la nuit du mardi 17 juin 2025. Au nombre de 342, ils ont été accueillis à l’aéroport international de Ouagadougou par les autorités religieuses, parents…

Depuis le 17 mai dernier, 8 143 burkinabè ont fait le déplacement de La Mecque en Arabie saoudite pour le pèlerinage. Après un mois de prière à travers plusieurs rites religieux, c’est le retour au bercail. La communauté musulmane burkinabè a accueilli ses premiers pèlerins, dans la nuit du mardi 17 juin 2025, à l’aéroport international de Ouagadougou. Au nombre de 342, ils ont foulé le sol burkinabè aux environs de 22h 40mn.

Les pèlerins ont été d’abord reçus par les premières autorités religieuses avant d’être accueillis par leurs familles respectives. Ils ont manifesté leur satisfaction d’avoir effectué, le 5e pilier de l’Islam dans de bonnes conditions. Le nouveau El hadj, Boukari Ouédraogo, a confié que tous les rites se sont bien passés. Il a expliqué que les rites se sont déroulés dans les villes de La Mecque, Médine, Mina et Al Amine. Le professeur des sports et loisirs à Kombissiri, El hadj Hamidou Nikiema, a signifié qu’à travers ce pèlerinage, il espère avoir l’agrément d’Allah sur sa vie et pour le retour de la paix au Faso. « Nous remercions le Seigneur et les organisateurs, car ils ont abattu un gros boulot dans la réussite du hadj 2025 », s’est-il réjoui. Nouvelle Adja, Mamounata Sana a confié avoir fait tous les rites sans difficultés. Elle a souhaité que les bienfaits de ses rites soient énormes pour elle.

Des vœux pour le Burkina

Adja Mamounata Sana a révélé avoir prié pour sa famille et ses proches et pour le retour de la paix au Burkina. « Nous remercions le consul du Burkina à La Mecque qui nous a bien accueillis, installés et pris soins de nous durant le séjour », a-t-elle remercié. Le journaliste à la RTB, désormais El hadj Issaka Nana, s’est réjoui d’avoir accompli le 5e pilier de l’Islam en tant que reporter. Il a remercié sa hiérarchie qui a permis la réalisation dudit pèlerinage. Pour lui, faire les rites sur la terre sainte de l’Islam est une grâce.

« Nous prions Dieu de nous donner encore le courage de pouvoir vivre ce hadj et que la paix, la cohésion puissent régner au Burkina », a-t-il plaidé. La directrice générale des affaires religieuses coutumières et traditionnelles, Mariam Sanogo, au nom du ministre d’Etat, de l’Administration territoriale et de la Mobilité, a souhaité la bienvenue aux pèlerins. Elle a laissé entendre qu’après avoir accompli ce pilier de l’Islam, les pèlerins sont arrivés à bon port et cela est une grâce. « Je souhaite que le Tout-puissant, le tout miséricordieux agréé toutes vos prières et qu’il facilite le retour de tous ceux qui sont encore en Arabie saoudite », a-t-elle souhaité. Le président de la communauté musulmane du Burkina Faso, El hadj Moussa Kouanda, a remercié Allah d’avoir permis aux pèlerins burkinabè de retourner au pays dans de bonnes conditions. « La communauté s’est mobilisée pour accueillir nos pèlerins. Que Dieu exauce leurs prières faites à La Mecque et qu’il facilite le retour de la paix au Burkina », a-t-il soutenu.

Gbetcheni Constantin

Bertrand KAMBIRE

(Collaborateur)